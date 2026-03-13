В Роспотребнадзоре рассказали, среди каких продуктов больше всего контрафакта

Доля контрафактной продукции на российском рынке снизилась с 26% до 7% с момента введения системы «Честный знак». Об этом рассказал замначальника отдела защиты прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Матвеев на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ). Система обязательной маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2018 года и направлена на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности рынка. Сегодня она распространяется на 33 категории товаров — это молочная продукция, одежда, обувь, БАДы, вода, зоотовары, стройматериалы, спортивное питание и др. Согласно данным Роспотребнадзора, до введения такой системы доля контрафакта на рынке составляла порядка 26%, а уже после ее введения снизилась до 7%. Так, например, на 80% стало меньше случаев продажи нелегальной парфюмерии, на 60% — упакованной воды. А всего в прошлом году в руки покупателей благодаря «Честному знаку» не попало свыше 2 млрд контрафактной продукции. В 2024 году сотрудники Роспотребнадзора увеличили количество проверок в отношении продажи продуктов с истекшим сроком годности. По факту таких случаев в отношении продавцом возбудили 72 административных дела. А в 2025 году их число выросло в четыре раза — до 282 дел. «У нас есть специальная платформа, где мы видим движение каждой единицы товаров в каждом субъекте. мы мониторим хозяйствующие объекты, которые реализуют разную продукцию, какие у них есть отклонения в продаже, когда был реализован товар с истекшим сроком годности, по какому адресу и кто ее вывел», — пояснил Дмитрий Матвеев. В будущем в систему маркировки также планируют ввести пиротехнику и бытовую химию. Куда обращаться в случае покупки товара с истекшим сроком годности и можно ли его вернуть, смотрите в видео ниже.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что свыше восьми тысяч жалоб не некачественные товары и услуги направили жители Нижегородской области в 2025 году.