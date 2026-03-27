Что приготовить из заветренного сыра: семь блюд

Многие выбрасывают сыр, если обнаруживают, что он подсох. При этом в большинстве случаев он по-прежнему полностью пригоден для приготовления пищи. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд, в которые идеально впишется заветренный сыр.

Подсохшая текстура даже может быть преимуществом: такой сыр легче натирается, быстрее плавится и хорошо держит форму в тесте. Поэтому его удобно использовать в горячих закусках, выпечке и хрустящих снеках.

1. Сырные гужеры

Ингредиенты:

заветренный твердый сыр — 150 г

сливочное масло — 60 г

вода — 120 мл

пшеничная мука — 90 г

яйца — 2 шт.

щепотка соли

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Налейте воду в небольшую кастрюлю. Добавьте сливочное масло и соль. Доведите смесь до кипения. Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования густого теста. Снимите кастрюлю с огня. По одному вмешайте яйца. Натрите сыр на мелкой терке. Добавьте его в тесто и тщательно перемешайте. Выложите небольшие шарики теста на противень с пергаментом. Выпекайте 22–25 минут. Достаньте гужеры из духовки и полностью остудите.

2. Сырные вафли

Ингредиенты:

заветренный сыр — 130 г

яйца — 2 шт.

кефир — 120 мл

пшеничная мука — 110 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Натрите сыр на крупной терке. Взбейте яйца с кефиром. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто до однородности. Вмешайте натертый сыр. Разогрейте вафельницу. Выложите порцию теста на поверхность формы. Закройте вафельницу. Выпекайте четыре–пять минут. Достаньте вафли и слегка остудите.

3. Картофельные сырные галеты

Ингредиенты:

заветренный сыр — 120 г

картофель — 2 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. л.

соль — щепотка

Способ приготовления:

Очистите картофель. Натрите его на крупной терке. Слегка отожмите лишний сок. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте картофель, сыр, яйцо и муку. Посолите массу. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите небольшие лепешки. Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны. Снимите галеты со сковороды и дайте немного остыть.

4. Сырный крамбл для овощей

Ингредиенты:

заветренный твердый сыр — 140 г

сливочное масло — 50 г

пшеничная мука — 70 г

панировочные сухари — 40 г

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Натрите сыр на мелкой терке. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками. Смешайте сыр, муку и сухари. Добавьте масло. Разотрите смесь руками до крошки. Выложите крамбл поверх запеченных овощей. Поставьте форму в духовку. Запекайте 12–15 мин до золотистой корочки. Достаньте блюдо и немного остудите.

5. Сырные чипсы

Ингредиенты:

заветренный твердый сыр — 120 г

крахмал — 1 ч. л.

молотая паприка — щепотка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте сыр с крахмалом и паприкой. Сформируйте небольшие кружки на пергаменте. Оставьте между ними расстояние. Поставьте противень в духовку. Запекайте семь–девять минут. Достаньте чипсы и дайте им полностью остыть.

6. Сырные ньокки

Ингредиенты:

заветренный сыр — 120 г

картофель — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 120 г

соль — щепотка

Способ приготовления:

Отварите картофель до мягкости. Разомните его в пюре. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте картофель, сыр и яйцо. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Сформируйте длинные колбаски. Нарежьте их небольшими кусочками. Опустите ньокки в кипящую воду. Варите две–три минуты после всплытия. Достаньте их шумовкой.

7. Сырные маффины

Ингредиенты:

заветренный сыр — 140 г

яйца — 2 шт.

молоко — 150 мл

мука — 160 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Натрите сыр на крупной терке. Взбейте яйца с молоком. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто до однородности. Вмешайте сыр. Разложите тесто по формочкам. Поставьте форму в духовку. Выпекайте 20–22 минуты. Достаньте маффины и остудите.

Так что заветренность — вовсе не повод избавляться от сыра. В горячих блюдах и выпечке его текстура и насыщенный вкус, наоборот, являются преимуществом.

