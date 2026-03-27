Что приготовить из заветренного сыра: семь блюд
Многие выбрасывают сыр, если обнаруживают, что он подсох. При этом в большинстве случаев он по-прежнему полностью пригоден для приготовления пищи. «Рамблер» поделится рецептами блюд, в которые идеально впишется заветренный сыр.
Подсохшая текстура даже может быть преимуществом: такой сыр легче натирается, быстрее плавится и хорошо держит форму в тесте. Поэтому его удобно использовать в горячих закусках, выпечке и хрустящих снеках.
1. Сырные гужеры
Ингредиенты:
- заветренный твердый сыр — 150 г
- сливочное масло — 60 г
- вода — 120 мл
- пшеничная мука — 90 г
- яйца — 2 шт.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Налейте воду в небольшую кастрюлю.
- Добавьте сливочное масло и соль.
- Доведите смесь до кипения.
- Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования густого теста.
- Снимите кастрюлю с огня.
- По одному вмешайте яйца.
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Добавьте его в тесто и тщательно перемешайте.
- Выложите небольшие шарики теста на противень с пергаментом.
- Выпекайте 22–25 минут.
- Достаньте гужеры из духовки и полностью остудите.
2. Сырные вафли
Ингредиенты:
- заветренный сыр — 130 г
- яйца — 2 шт.
- кефир — 120 мл
- пшеничная мука — 110 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Натрите сыр на крупной терке.
- Взбейте яйца с кефиром.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Перемешайте тесто до однородности.
- Вмешайте натертый сыр.
- Разогрейте вафельницу.
- Выложите порцию теста на поверхность формы.
- Закройте вафельницу.
- Выпекайте четыре–пять минут.
- Достаньте вафли и слегка остудите.
Какие сыры можно есть каждый день, а какие — раз в неделю
3. Картофельные сырные галеты
Ингредиенты:
- заветренный сыр — 120 г
- картофель — 2 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2 ст. л.
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Очистите картофель.
- Натрите его на крупной терке.
- Слегка отожмите лишний сок.
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Смешайте картофель, сыр, яйцо и муку.
- Посолите массу.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выложите небольшие лепешки.
- Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны.
- Снимите галеты со сковороды и дайте немного остыть.
4. Сырный крамбл для овощей
Ингредиенты:
- заветренный твердый сыр — 140 г
- сливочное масло — 50 г
- пшеничная мука — 70 г
- панировочные сухари — 40 г
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Нарежьте холодное сливочное масло кубиками.
- Смешайте сыр, муку и сухари.
- Добавьте масло.
- Разотрите смесь руками до крошки.
- Выложите крамбл поверх запеченных овощей.
- Поставьте форму в духовку.
- Запекайте 12–15 мин до золотистой корочки.
- Достаньте блюдо и немного остудите.
5. Сырные чипсы
Ингредиенты:
- заветренный твердый сыр — 120 г
- крахмал — 1 ч. л.
- молотая паприка — щепотка
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Смешайте сыр с крахмалом и паприкой.
- Сформируйте небольшие кружки на пергаменте.
- Оставьте между ними расстояние.
- Поставьте противень в духовку.
- Запекайте семь–девять минут.
- Достаньте чипсы и дайте им полностью остыть.
6. Сырные ньокки
Ингредиенты:
- заветренный сыр — 120 г
- картофель — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 120 г
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Отварите картофель до мягкости.
- Разомните его в пюре.
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Смешайте картофель, сыр и яйцо.
- Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
- Сформируйте длинные колбаски.
- Нарежьте их небольшими кусочками.
- Опустите ньокки в кипящую воду.
- Варите две–три минуты после всплытия.
- Достаньте их шумовкой.
7. Сырные маффины
Ингредиенты:
- заветренный сыр — 140 г
- яйца — 2 шт.
- молоко — 150 мл
- мука — 160 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Взбейте яйца с молоком.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Перемешайте тесто до однородности.
- Вмешайте сыр.
- Разложите тесто по формочкам.
- Поставьте форму в духовку.
- Выпекайте 20–22 минуты.
- Достаньте маффины и остудите.
Так что заветренность — вовсе не повод избавляться от сыра. В горячих блюдах и выпечке его текстура и насыщенный вкус, наоборот, являются преимуществом.
Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший сыр в кастрюле всего за 30 минут.