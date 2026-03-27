Что приготовить из заветренного сыра: семь блюд

Катерина Саломе

Многие выбрасывают сыр, если обнаруживают, что он подсох. При этом в большинстве случаев он по-прежнему полностью пригоден для приготовления пищи. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд, в которые идеально впишется заветренный сыр.

Подсохшая текстура даже может быть преимуществом: такой сыр легче натирается, быстрее плавится и хорошо держит форму в тесте. Поэтому его удобно использовать в горячих закусках, выпечке и хрустящих снеках.

1. Сырные гужеры

Ингредиенты:

  • заветренный твердый сыр — 150 г
  • сливочное масло — 60 г
  • вода — 120 мл
  • пшеничная мука — 90 г
  • яйца — 2 шт.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Налейте воду в небольшую кастрюлю.
  3. Добавьте сливочное масло и соль.
  4. Доведите смесь до кипения.
  5. Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования густого теста.
  6. Снимите кастрюлю с огня.
  7. По одному вмешайте яйца.
  8. Натрите сыр на мелкой терке.
  9. Добавьте его в тесто и тщательно перемешайте.
  10. Выложите небольшие шарики теста на противень с пергаментом.
  11. Выпекайте 22–25 минут.
  12. Достаньте гужеры из духовки и полностью остудите.

2. Сырные вафли

Ингредиенты:

  • заветренный сыр — 130 г
  • яйца — 2 шт.
  • кефир — 120 мл
  • пшеничная мука — 110 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Натрите сыр на крупной терке.
  2. Взбейте яйца с кефиром.
  3. Добавьте муку и разрыхлитель.
  4. Перемешайте тесто до однородности.
  5. Вмешайте натертый сыр.
  6. Разогрейте вафельницу.
  7. Выложите порцию теста на поверхность формы.
  8. Закройте вафельницу.
  9. Выпекайте четыре–пять минут.
  10. Достаньте вафли и слегка остудите.

3. Картофельные сырные галеты

Ингредиенты:

  • заветренный сыр — 120 г
  • картофель — 2 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2 ст. л.
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель.
  2. Натрите его на крупной терке.
  3. Слегка отожмите лишний сок.
  4. Натрите сыр на мелкой терке.
  5. Смешайте картофель, сыр, яйцо и муку.
  6. Посолите массу.
  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  8. Выложите небольшие лепешки.
  9. Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны.
  10. Снимите галеты со сковороды и дайте немного остыть.

4. Сырный крамбл для овощей

Ингредиенты:

  • заветренный твердый сыр — 140 г
  • сливочное масло — 50 г
  • пшеничная мука — 70 г
  • панировочные сухари — 40 г

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Натрите сыр на мелкой терке.
  3. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками.
  4. Смешайте сыр, муку и сухари.
  5. Добавьте масло.
  6. Разотрите смесь руками до крошки.
  7. Выложите крамбл поверх запеченных овощей.
  8. Поставьте форму в духовку.
  9. Запекайте 12–15 мин до золотистой корочки.
  10. Достаньте блюдо и немного остудите.

5. Сырные чипсы

Ингредиенты:

  • заветренный твердый сыр — 120 г
  • крахмал — 1 ч. л.
  • молотая паприка — щепотка

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Натрите сыр на мелкой терке.
  3. Смешайте сыр с крахмалом и паприкой.
  4. Сформируйте небольшие кружки на пергаменте.
  5. Оставьте между ними расстояние.
  6. Поставьте противень в духовку.
  7. Запекайте семь–девять минут.
  8. Достаньте чипсы и дайте им полностью остыть.

6. Сырные ньокки

Ингредиенты:

  • заветренный сыр — 120 г
  • картофель — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 120 г
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель до мягкости.
  2. Разомните его в пюре.
  3. Натрите сыр на мелкой терке.
  4. Смешайте картофель, сыр и яйцо.
  5. Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
  6. Сформируйте длинные колбаски.
  7. Нарежьте их небольшими кусочками.
  8. Опустите ньокки в кипящую воду.
  9. Варите две–три минуты после всплытия.
  10. Достаньте их шумовкой.

7. Сырные маффины

Ингредиенты:

  • заветренный сыр — 140 г
  • яйца — 2 шт.
  • молоко — 150 мл
  • мука — 160 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Натрите сыр на крупной терке.
  3. Взбейте яйца с молоком.
  4. Добавьте муку и разрыхлитель.
  5. Перемешайте тесто до однородности.
  6. Вмешайте сыр.
  7. Разложите тесто по формочкам.
  8. Поставьте форму в духовку.
  9. Выпекайте 20–22 минуты.
  10. Достаньте маффины и остудите.

Так что заветренность — вовсе не повод избавляться от сыра. В горячих блюдах и выпечке его текстура и насыщенный вкус, наоборот, являются преимуществом.

