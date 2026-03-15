Шеф-повар рассказал, какие блюда можно приготовить из борщевика

Борщевик — растение, которое широко известно своей токсичностью и агрессивностью распространения. Однако некоторые виды борщевика являются съедобными и использовались для приготовления пищи еще сотни лет назад. Один из них — съедобный борщевик сибирский. Шеф-повар Андрей Котов поделился с «Вечерней Москвой» рецептами блюд из этого растения.

Суп из борщевика с клeцками

Ингредиенты:

борщевик — 50 граммов;

картофель —100 граммов;

яйцо — две штуки;

мука пшеничная — 30 граммов;

куриная грудка — 200 граммов;

соль и перец — по вкусу.

«Поставьте вариться куриный бульон. Молодые побеги борщевика залейте кипятком, затем отожмите, нарежьте не очень мелко. Подготовьте тесто для клецок: смешайте яйцо с двумя ложками муки, добавьте соль по вкусу. Отварную куриную грудку достаньте из бульона, нарежьте кусочками. В бульон добавьте нарезанную зелень. Пока томится борщевик, опускайте половину чайной ложки теста для клецок в кипяток. Далее добавьте курицу. Прокипятите суп еще от пяти до десяти минут. При необходимости добавьте соль по вкусу», — сказал он.

Салат из листьев борщевика с картофелем

Ингредиенты:

листья борщевика — 100 граммов;

зеленый лук — 50 граммов;

картофель — 100 граммов;

растительное масло — 15 граммов;

соль и перец — по вкусу.

«Листья отварить в течение пяти минут, нарезать и перемешать с измельченным луком. Уложить на ломтики вареного картофеля. Заправить растительным маслом и специями по вкусу», — поделился Котов.

Борщевик жареный

Ингредиенты:

борщевик (листья или стебли) — 200 граммов;

сливочное масло — 20 граммов;

панировочные сухари или мука — 10 граммов;

соль — по вкусу.

«Бланшированную зелень борщевика посыпать сухарями или мукой, а затем пожарить на сливочном масле, посолить по вкусу. Это блюдо требует минимальных усилий», — сообщил шеф-повар.

Россияне в начале лета рискуют столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках. В некоторых случаях размер штрафа достигает 700 тысяч рублей. «ВМ» узнала у экспертов, от чего зависит размер штрафа, можно ли его оспорить и как будут регулировать соблюдение нормы.