Технолог сделал неожиданное заявление по поводу сливочного масла

Производитель фальсификата не указывает содержание растительных жиров.

Покупатель не может отличить продукт без добавок также и по внешним характеристикам, отметила эксперт по питанию Нелли Львович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Никак [не определить содержание растительных жиров — прим. ГМ], то есть даже по составу, читая его очень хорошо, мы же говорим про подделку. Подделка — это значит, у вас написано, что это масло, а по факту — нет. Я могу по вкусу определять, и то, я думаю, что не всё. Это надо иметь навык. Так, в принципе, фальсификация — это когда у вас написано, что сливочное масло 72 или 82,5, а внутри есть добавка растительных жиров. Вы можете определить, когда оно прогоркает, по запаху или по жёлтой поверхности масла, по окисленному жиру. Но это не говорит о его составе, это говорит о сроке хранения и условиях хранения. То есть если там прям сильно большая доля, оно может отличаться, например, при нагревании. Но никто не будет этого делать дома. Смысла нет. Маленькую примесь вы никогда не отличите визуально».

Ранее эксперты Бюро судебной экспертизы и оценки изучили 124 брикета сливочного масла жирностью 82,5%, приобретённых в супермаркетах Калининграда, Санкт-Петербурга, Челябинска и Севастополя. В 86 образцах (69,3%) содержатся фитостерины — бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, пишет Telegram-канал Mash.