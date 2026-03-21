Цветная капуста как в дорогом ресторане: шесть блюд

В последние годы цветная капуста стала одним из самых популярных продуктов в современной гастрономии. Шеф-повара используют ее для создания сложных текстур, запекают целиком, превращают в кремовые соусы и даже готовят из нее «стейки». «‎Рамблер» поделится рецептами изысканных блюд, которые легко повторить дома.

1. Стейк из цветной капусты с пряным маслом

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан

оливковое масло — 2 ст. л.

копченая паприка — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Разрежьте кочан капусты на толстые «стейки». Смешайте оливковое масло, паприку и измельченный чеснок. Смажьте полученной смесью капусту. Выложите стейки на противень. Запекайте 20–25 минут до румяной корочки. Перед подачей сбрызните лимонным соком.

2. Крем из цветной капусты с трюфельным маслом

Ингредиенты:

цветная капуста — 400 г

лук — 1 шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

овощной бульон — 300 мл

трюфельное масло — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разберите капусту на соцветия. Нарежьте лук. Обжарьте его на оливковом масле до мягкости. Добавьте цветную капусту. Влейте овощной бульон. Тушите 15 минут до мягкости овощей. Измельчите массу блендером до кремовой текстуры. Перед подачей добавьте несколько капель трюфельного масла.

3. Цветная капуста с тахини и гранатом

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан

кунжутная паста тахини — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

зерна граната — 50 г

петрушка — по вкусу

Способ приготовления:

Разберите капусту на соцветия. Смешайте их с оливковым маслом. Запекайте при 200 °C около 20 минут. Смешайте тахини с лимонным соком. Выложите капусту на тарелку. Полейте соусом тахини. Посыпьте гранатом и зеленью.

4. Пюре из цветной капусты с чесноком

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонная цедра — щепотка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите цветную капусту до мягкости. Слейте воду. Добавьте чеснок и оливковое масло. Измельчите блендером до гладкой текстуры. Добавьте немного лимонной цедры. Перемешайте и подавайте горячим.

5. Хрустящая цветная капуста в пряной глазури

Ингредиенты:

цветная капуста — 400 г

соевый соус — 2 ст. л.

мед — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Разберите капусту на небольшие соцветия. Смешайте крахмал и немного воды. Обваляйте капусту в смеси. Обжарьте соцветия до золотистой корочки. Смешайте соевый соус, мед и чеснок. Добавьте соус к капусте. Готовьте еще две–три минуты, пока соус не загустеет.

6. Цветная капуста с орехами и карамелизированным луком

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан

лук — 2 шт.

грецкие орехи — 30 г

оливковое масло — 2 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Обжарьте его на медленном огне до карамельного цвета. Разберите капусту на соцветия. Запекайте ее в духовке 20 минут при 200 °C. Смешайте капусту с луком. Добавьте рубленые орехи. Сбрызните бальзамическим уксусом.

Так, секрет ресторанных блюд из цветной капусты заключается не столько в редких ингредиентах, сколько в правильной обработке овоща: запекании при высокой температуре, использовании специй и сочетании контрастных вкусов. Она легко впитывает специи и соусы, может быть как мягкой и кремовой, так и хрустящей после запекания.

