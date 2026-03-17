Как приготовить драники с мясом по-домашнему

Многие помнят это блюдо из детства. Румяные, ровные, с аппетитной корочкой — такие драники часто готовили дома и подавали со сметаной. Кто-то называет их просто драниками, а кто-то — колдунами. Особенно если внутри или сверху есть мясная начинка. Подробности приготовления рассказывает автор канала «Поварешка».

Картофель натирают на крупной терке и слегка солят. Куриное филе измельчают в блендере вместе с нарезанным репчатым луком. В фарш добавляют яйцо, столовую ложку кукурузного крахмала, соль, перец, сушеный чеснок и немного острого чили-соуса, после чего хорошо перемешивают.

На разогретую сковороду с растительным маслом сначала выкладывают слой картофеля, а сверху — немного фарша. Затем драники обжаривают на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки и полной готовности.

А если драники надоели, попробуйте картофельный блин за пять минут: три картофелины, два яйца, соль, перец — все на сковороду одним блином. Хрустит снаружи, мягкий внутри. А если хочется котлет, но мяса нет — сварите картошку, натрите, смешайте с обжаренным луком, сыром и мукой, обваляйте в сухарях и жарьте, предлагал «ГлагоL».