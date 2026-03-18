Надо ли мыть мясо перед готовкой

Про этот кухонный спор мы вспоминаем каждый раз, когда достаем кусок мяса из пакета. Мыть или не мыть? Вроде дело привычное, а на самом деле вопрос серьезный, может здоровье затронуть. Давайте разберемся, чтобы потом не хвататься за живот.

© ГлагоL

Многие думают проще: раз прожарится или сварится, значит, все микробы погибнут. Мол, тепловая обработка свое возьмет. И правда, если внутри куска будет градусов под 60, многое умрет. Но не все. Опасные бактерии при такой температуре могут и выжить. Так что если вы купили мясо с рук и понятия не имеете, где оно лежало до этого, про стейк с кровью или сырой тартар лучше забыть сразу. Рисковать кишечными палочками себе дороже, отмечает Коте Оганезов в своем блоге.

Кстати, про покупку. Если берете мясо на рынке, смотрите в оба. Хороший продавец никогда не будет держать товар под солнцем или накрывать старой марлей от мух. У нормального мясника прилавок чистый и холодильники гудят. Заметили антисанитарию — проходите мимо. А когда уже купили, рынок есть рынок. Лучше перестраховаться: положите мясо в соленую воду (на литр воды примерно три ложки соли с горкой) и забудьте про него на полчаса. Это вытянет лишнюю лимфу, заодно отмокнут случайные щепки или мелкие косточки, которые могли попасть при рубке топором. После такой ванны мясо обязательно сполосните под краном — и можно готовить.

С магазинным мясом другая история. Если оно лежит в вакуумной упаковке, выглядит чистым и заводским, можно под кран не тащу. Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и все. А вот если мясо размораживали, даже хорошее, магазинное, лучше все-таки замочить в соленой воде, как я говорил выше. Так спокойнее.

В общем, не важно, где вы берете мясо — у бабушки на базаре или в супермаркете. Правило простое: смотрите на сроки, проверяйте, работает ли холодильник, и если есть хоть капля сомнения, лучше лишний раз ополоснуть или замочить. Здоровее будете.

