Ученые нашли способ сделать картофель фри полезнее

Американские учёные предложили новый, более полезный метод приготовления картофеля фри. Исследователи из Университета Иллинойса выяснили, что комбинация микроволнового нагрева с традиционной жаркой позволяет значительно уменьшить впитывание масла в продукт, сохраняя при этом аппетитную хрустящую корочку.

Высокое содержание жира в жареных блюдах давно беспокоит диетологов: оно связано с риском ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, как отмечает руководитель исследования, профессор пищевой инженерии Паван Сингх Такхар, потребители часто выбирают еду сердцем, а не разумом.

«Высокое содержание масла придаёт вкус, но также содержит много калорий. Наша цель — получить продукты с меньшим содержанием жира без существенных изменений во вкусе и текстуре», — пояснил он.

Секрет нового метода кроется в физике процесса. При обычной жарке вода внутри картофеля испаряется, создавая отрицательное давление, которое буквально втягивает масло в поры продукта. По подсчётам учёных, до 90% времени жарки проходит именно в таких условиях.

Микроволновое излучение меняет картину: оно нагревает продукт изнутри, вызывая быстрое образование пара. Это создаёт повышенное давление внутри картофеля, которое препятствует проникновению жира. В ходе экспериментов с использованием специальной фритюрницы, работающей на двух частотах, команда подтвердила, что микроволновая жарка ускоряет потерю влаги, сокращает время приготовления и снижает количество впитываемого масла.

Впрочем, полностью отказываться от традиционной жарки учёные не призывают.

«Если использовать только микроволны, еда получится размокшей. Мы предлагаем объединить два подхода: традиционный нагрев сохранит хрустящую корочку, а микроволновый — снизит расход масла», — добавил Такхар.

Исследователи считают, что их разработка легко масштабируется для коммерческого использования: промышленные фритюрницы можно модернизировать, оснастив их относительно недорогими и доступными микроволновыми генераторами.