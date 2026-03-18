Почему домашняя еда становится символом благополучия

Всплеск популярности домашних блюд обусловлен трендом на здоровый образ жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий бренд-менеджер бренда премиальной посуды и техники для кухни Röndell Ольга Пастушенко.

«Основная причина нового витка популярности домашней еды — тренд на здоровый образ жизни. Люди стали внимательнее относиться к тому, что они едят, следить за составом и калорийностью блюд. Они стремятся питаться свежеприготовленными блюдами, использовать технологии готовки, которые позволяют сохранять максимум полезных веществ», — заявила эксперт.

Она отметила, что доставка, наоборот, все чаще вызывает недоверие, так как в публичном пространстве постоянно фиксируются случаи антисанитарии на производстве.

«В итоге у потребителя нет уверенности в качестве и свежести готовых блюд и в соблюдении технологии их приготовления. Самостоятельное приготовление пищи позволяет контролировать состояние ингредиентов и точно понимать калорийность блюд», — поделилась бренд-менеджер.

Пастушенко обратила внимание, что тренд на здоровый образ жизни повлиял и на популярность некоторых блюд.

«Второе рождение переживают ферментированные продукты, например квашеная капуста, соленые огурцы. Они перестали восприниматься как бабушкины заготовки и стали модным гастрономическим трендом, потому что благотворно влияют на пищеварение. Основой здорового рациона также стали крупы. Люди готовят каши и гарниры как из булгура и киноа, так и из более традиционных риса, гречки, пшена. Популярностью пользуются и субпродукты — язык, сердце, печень. В рационе появилось много овощей, которые используются в салатах, как гарниры или самостоятельные блюда», — рассказала эксперт.

По ее словам, при этом потребление домашней выпечки снижается.

Пастушенко отметила, что изменились и технологии приготовления домашней еды: стали чаще использоваться вакуумная варка су-вид, низкотемпературное приготовление, готовка в мультиварках.

«Современная антипригарная посуда позволяет готовить с минимумом масла или без его использования. Возвращается интерес к блюдам, приготовленным на гриле, но открытый огонь заменили аэрогрили, которые позволяют готовить вкусные и полезные блюда с аппетитной корочкой», — поделилась бренд-менеджер.

Она добавила, что современная кухонная техника позволяет максимально точно воспроизводить условия, необходимые для приготовления национальной еды. Сложные традиционные блюда, которые раньше были доступны только в ресторанах, стали частью повседневного рациона.

Пастушенко также обратила внимание, что приготовление еды стало новой формой расслабления. По ее словам, во время готовки можно отвлечься от работы, повседневных забот, побыть наедине с собой и разгрузить голову. Более того, как считает эксперт, домашняя еда — как у мамы — создает ощущение стабильности и безопасности.

Бренд-менеджер считает, что на популярность домашней еды повлияли распространение удаленной работы и потребность в экономии времени.