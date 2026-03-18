Почему домашняя еда становится символом благополучия

Бренд-менеджер Пастушенко: домашние блюда стали популярными из-за тренда на ЗОЖ
Всплеск популярности домашних блюд обусловлен трендом на здоровый образ жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий бренд-менеджер бренда премиальной посуды и техники для кухни Röndell Ольга Пастушенко.
«Основная причина нового витка популярности домашней еды — тренд на здоровый образ жизни. Люди стали внимательнее относиться к тому, что они едят, следить за составом и калорийностью блюд. Они стремятся питаться свежеприготовленными блюдами, использовать технологии готовки, которые позволяют сохранять максимум полезных веществ», — заявила эксперт.
Она отметила, что доставка, наоборот, все чаще вызывает недоверие, так как в публичном пространстве постоянно фиксируются случаи антисанитарии на производстве.
«В итоге у потребителя нет уверенности в качестве и свежести готовых блюд и в соблюдении технологии их приготовления. Самостоятельное приготовление пищи позволяет контролировать состояние ингредиентов и точно понимать калорийность блюд», — поделилась бренд-менеджер.
Пастушенко обратила внимание, что тренд на здоровый образ жизни повлиял и на популярность некоторых блюд.
«Второе рождение переживают ферментированные продукты, например квашеная капуста, соленые огурцы. Они перестали восприниматься как бабушкины заготовки и стали модным гастрономическим трендом, потому что благотворно влияют на пищеварение. Основой здорового рациона также стали крупы. Люди готовят каши и гарниры как из булгура и киноа, так и из более традиционных риса, гречки, пшена. Популярностью пользуются и субпродукты — язык, сердце, печень. В рационе появилось много овощей, которые используются в салатах, как гарниры или самостоятельные блюда», — рассказала эксперт.
По ее словам, при этом потребление домашней выпечки снижается.
Пастушенко отметила, что изменились и технологии приготовления домашней еды: стали чаще использоваться вакуумная варка су-вид, низкотемпературное приготовление, готовка в мультиварках.
«Современная антипригарная посуда позволяет готовить с минимумом масла или без его использования. Возвращается интерес к блюдам, приготовленным на гриле, но открытый огонь заменили аэрогрили, которые позволяют готовить вкусные и полезные блюда с аппетитной корочкой», — поделилась бренд-менеджер.
Она добавила, что современная кухонная техника позволяет максимально точно воспроизводить условия, необходимые для приготовления национальной еды. Сложные традиционные блюда, которые раньше были доступны только в ресторанах, стали частью повседневного рациона.
Пастушенко также обратила внимание, что приготовление еды стало новой формой расслабления. По ее словам, во время готовки можно отвлечься от работы, повседневных забот, побыть наедине с собой и разгрузить голову. Более того, как считает эксперт, домашняя еда — как у мамы — создает ощущение стабильности и безопасности.
Бренд-менеджер считает, что на популярность домашней еды повлияли распространение удаленной работы и потребность в экономии времени.
«Люди выбирают простые блюда, которые можно быстро приготовить, а развитие кухонной техники максимально облегчает этот процесс. Аэрогрили, мультиварки, медленноварки имеют предустановленные программы. Готовка в них требует минимального вовлечения в процесс и при этом позволяет вкусно и разнообразно питаться», — заявила Пастушенко.