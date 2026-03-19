Никакого маринада, только соль и курица: гости попросят добавки

Бывают такие дни, когда после работы или домашних дел на кухню заходить не хочется вообще. Глаза закрываются, руки опускаются, а фантазия говорит: «Все, я устала, придумай что-нибудь сама». В такие моменты спасает один рецепт. Проще некуда, продуктов надо всего ничего, а на выходе получается такая вкуснятина, что гости попросят добавки.

Секрет в том, что курица готовится на подушке из соли. Без масла, без маринада, без специй. Только курица и соль. И звучит это как-то подозрительно, да? Мясо же должно быть пресным или пересоленным. Однако получается чистый, глубокий, какой-то настоящий куриный вкус. Мясо плотное, сочное, насыщенное. А корочка — тонкая, хрустящая, с легким соленым оттенком, который не перебивает, а подчеркивает, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Берем курицу. Обязательно обсушиваем бумажными полотенцами со всех сторон. Потом разрезаем ее по спинке и распластываем, как цыпленка табака. Так она прожарится равномернее.

Дальше берем противень, застилаем его бумагой для выпечки. И высыпаем прямо на бумагу 1 кг соли. Не мелкой, не йодированной, а крупной, каменной или морской. Равномерно распределяем по противню. И прямо на соль кладем нашу курицу, кожей вверх.

Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Время зависит от веса: на 1,5 кг хватит часа, на два — 80 минут. Соль за это время сделает свое дело: она вытянет лишнюю влагу с поверхности, но внутрь почти не пропустит. Мясо просолится ровно настолько, насколько надо.

Когда курица готова, достаем, сразу снимаем ее с соли и заворачиваем в фольгу. Пусть отдохнет минут 10. Потом режем и подаем с чем хотите. С картошкой, с овощами, с салатом — да хоть с хлебом.