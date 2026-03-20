Печенье к чаю за 15 минут

Знаете это чувство, когда вечером хочется чего-то вкусненького к чаю, а в магазин идти лень, да и в холодильнике, как назло, шаром покати? Особенно обидно, когда нет яиц, а без них, кажется, никакой выпечки не состряпаешь. Но есть один старый добрый рецепт, продукты для которого почти всегда найдутся на кухне, а возни с тестом — минут на 15, не больше.

Главный секрет здесь — сгущенка. Именно она дает тесту сладость и приятный карамельный привкус, так что сахара много не нужно. А масло делает печенье рассыпчатым и нежным. Получается идеальный вариант для внезапных гостей или просто для уютного вечера с книжкой, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Итак, что нам понадобится. Берем банку сгущенного молока, пачку сливочного масла, но его лучше заранее из холодильника достать, чтобы оно стало мягким. Муки уйдет примерно 400 граммов, плюс 1,5 чайные ложки разрыхлителя и щепотка соли, чтобы вкус не был плоским.

Готовится все проще пареной репы. В одной миске смешиваем муку с разрыхлителем. В другой — хорошенько растираем мягкое масло со сгущенкой и солью. Можно это делать вилкой или ложкой, ничего взбивать не надо. А потом потихоньку начинаем подсыпать мучную смесь в масляную и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и абсолютно не липнуть к рукам. Если вдруг липнет, добавьте еще немного муки.

Когда тесто готово, берем противень и просто распределяем по нему тесто руками или лопаткой. Толщина пласта — где-то полсантиметра или чуть больше. Можно оставить как есть, а можно сделать рисунок, чтобы было красивее. Многие, например, проходятся по тесту обычным кухонным молоточком для отбивных — получается интересный рельеф. Или просто вилкой натыкать дырочек.

Отправляем противень в духовку, разогретую до 170-180 градусов. Выпекается это печенье очень быстро, всего 10-15 минут. Как только зарумянилось — сразу вытаскивайте. Пока горячее, оно может казаться чуть мягковатым, но когда остынет, станет идеальным.