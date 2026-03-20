Эксперты назвали главную ошибку при приготовлении яичницы

Яичница-глазунья — простое блюдо, которое кажется элементарным в приготовлении. Однако, как выясняется, большинство людей допускают ошибки, которые портят внешний вид и вкус блюда. Эксперты поделились секретами идеальной яичницы.

Самая распространённая ошибка — солить желток. Из-за соли на нежной поверхности желтка появляются некрасивые белесые пятна. Чтобы сохранить аппетитный вид блюда, соль нужно сыпать только на белок. Некоторые гурманы и вовсе солят растопленное масло до того, как разбить яйца на сковороду.

Среди любителей яичницы вечные споры: сливочное или растительное масло? Оба варианта допустимы, но есть секретный ингредиент, который делает глазунью по-настоящему нежной. Кулинары рекомендуют добавить в сковороду немного жирных сливок (35–38%). Они придают яйцам сливочный вкус и бархатистую текстуру.

Ещё одна ошибка — жарка на максимальном огне. Яйцо быстро подгорает снизу, оставаясь сырым сверху. Сковороду нужно нагреть до средней температуры. Как только белок приобретёт желаемый цвет, яичницу можно снимать. Для аромата можно добавить свежую зелень — петрушку, укроп или зелёный лук.