Шоколадный торт без выпечки: нежный мусс и хрустящая основа

Этот десерт — настоящее спасение, когда не хочется возиться с духовкой, пишет Наталья Цветкова. По вкусу он один в один как подтаявшее шоколадное мороженое, только в форме торта. Секрет в нежном муссе и сливках: получается легко, в меру сладко и одинаково круто смотрится и на семейном чаепитии, и на праздничном столе.

© ГлагоL

Что понадобится:

печенье — 190 г;

сливочное масло — 45 г;

шоколад — 230 г;

сливочный сыр — 400 г;

сахарная пудра — 120 г;

ванилин — на кончике ножа;

сливки (33%) — 125 мл.

Для ганаша сверху:

шоколад — 85 г;

сливки (33%) — 110 мл.

Превращаем печенье в мелкую крошку, смешиваем с растопленным маслом и хорошенько утрамбовываем по дну формы. Чтобы корж схватился и стал плотным, отправляем его в морозилку.

Пока основа мерзнет, аккуратно растапливаем шоколад (главное — не перегреть!). В другой миске взбиваем сливочный сыр с пудрой и ванилином, вливаем туда наш шоколад и вымешиваем до гладкости. В самом конце осторожно подмешиваем взбитые жирные сливки — делайте это аккуратно, чтобы сохранить ту самую воздушность мусса.

Выливаем шоколадную массу на печенье, разравниваем и прячем в холодильник. Лучше всего оставить на ночь, чтобы торт как следует «устоялся» и стабилизировался.

Когда торт застыл, готовим ганаш: заливаем шоколад горячими сливками и мешаем, пока масса не станет блестящей и однородной. Поливаем десерт сверху и ставим в холод еще на часик.

Перед подачей осторожно достаем из формы. Если хочется красоты, посыпьте сверху ягодами или шоколадной стружкой. Получается очень нежный домашний торт, который исчезает с тарелок быстрее, чем готовится!

