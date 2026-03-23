Ленивые хачапури: сыр прямо в тесте и хрустящая корочка

Когда наступает суббота, меньше всего хочется возиться с дрожжевым тестом. Классические хачапури часто кажутся сложной затеей: то раскатывать долго, то переживаешь, не вытечет ли начинка. Но есть отличный «ленивый» вариант, где сыр замешивается прямо в тесто. Дел на несколько минут, а результат ничуть не хуже оригинала: внутри все нежное и тягучее, а снаружи — та самая хрустящая корочка, предлагает автор канала «Советы от ШефМаг».

© ГлагоL

Для завтрака на двоих подготовьте 150 граммов сулугуни или любого твердого сыра, одно яйцо, 150 миллилитров кефира и 3-4 столовые ложки муки. Еще понадобятся половина чайной ложки разрыхлителя, немного сливочного масла, соль и зелень по вашему вкусу.

Маленький секрет: кефир лучше заранее достать из холодильника или чуть-чуть подогреть до комнатной температуры. В теплой среде разрыхлитель сработает на совесть, и тесто получится по-настоящему воздушным.

Главная фишка этого рецепта в том, что сыр добавляется сразу в массу. При жарке он соприкасается со сковородой и превращается в румяный слой, пока сама лепешка остается мягкой внутри. Сначала просто смешайте в миске кефир, яйцо и соль, а потом постепенно всыпайте муку с разрыхлителем. У вас должна получиться масса густотой как сметана. Теперь натрите сыр на крупной терке, добавьте в миску и перемешайте до равномерности.

Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом и выливайте тесто, разравнивая его в аккуратный круг. Накройте крышкой и подождите 5-6 минут. Как только увидите, что верх перестал липнуть, аккуратно переворачивайте. Теперь крышка не нужна — готовьте еще минуты три-четыре, чтобы появилась та самая «хрустинка».

Готовое хачапури обязательно смажьте кусочком сливочного масла. Если захочется более насыщенного вкуса, попробуйте смешать сулугуни с моцареллой или добавьте в тесто побольше зелени. А если вы следите за калориями, можно просто заменить ингредиенты на более легкие — вкус все равно останется отличным.

