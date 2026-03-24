Грибной суп: как правильно готовить и замораживать

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о грибах, — это суп. Тут, как и с борщом, сколько людей, столько версий. Делимся парой лайфхаков, которые реально работают.

Первое правило: не мойте грибы в воде, если можно этого избежать. Они как губка — набирают влагу моментально. Лучше протрите их влажной тряпочкой или счистите все лишнее ножом. При жарке тоже есть хитрость: не вываливайте всю гору на сковороду сразу. Разделите на несколько частей и готовьте порциями. Иначе вместо аппетитной румяной корочки получите кашу, отмечает Коте Оганезов в своем блоге.

Кстати, о заморозке. Держите грибы порционно, граммов по 200. Так они быстрее замерзают и быстрее отходят, когда понадобятся. Размораживайте в холодильнике, а не на столе. И важный момент: если сомневаетесь в грибах, не отваривайте их перед заморозкой — они отдадут весь вкус воде. Если сомневаетесь в принципе — лучше такой гриб вообще не берите. Исключение — лисички: их перед заморозкой советуют отварить, иначе потом будут горчить.

Теперь к супу. Вот что понадобится. Грибы любые, грамм 300. Одна луковица, две морковки, 100 граммов сельдерея — можно стебель или корень. Говядина, лучше грудинка, грамм 500. 100 граммов перловки, пара картофелин, пучок петрушки с укропом, соль и перец по вкусу.

Варим. Говядину заливаем 3 литрами воды и варим до готовности. За полчаса до того, как мясо сварится, отправляем в бульон промытую перловку и нарезанный картофель.

Параллельно занимаемся грибами. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масла, обжариваем грибы до золотистого цвета. Готовые перекладываем в тарелку. В эту же сковороду кидаем нарезанные кубиками овощи — лук, морковь, сельдерей. Обжариваем их вместе с грибами и отправляем все в бульон, где уже варятся перловка и картошка.

Добавляем мелко нарезанную зелень и томим все вместе еще минут двадцать. Подавать лучше всего со сметаной. Этот суп — тот самый случай, когда тарелка пустеет мгновенно, и все просят добавки.