Сыр «Маасдам» с пальмовым маслом: как распознать подделку на прилавке

Натуральный сыр «Маасдам» с его сладковатым вкусом и большими дырами созревает почти три месяца. Производители, которые добавляют в него растительные жиры, красители и консерванты, ускоряют процесс и делают продукт дешевле. Но его уже сложно назвать натуральным, а в некоторых случаях может быть еще и опасным.

Как рассказали в авторском проекте Владимира Щеглова «Самая полезная программа», распознать подделку на прилавке вполне реально. Тестированию подвергли популярный у россиян сорт. Взяли три варианта разной цены в пересчете на 200 граммов: 160, 230 и 400 рублей, уточняет «Пятый канал».

Первое, на что стоит обратить внимание, — внешний вид. Если на сыре есть трещины или упаковка вздулась, лучше такой продукт не брать. Трещины говорят о том, что внутри уже прошел процесс брожения. Шеф-повар Анатолий Куликов объяснил, что опасные бактерии могут попасть в сыр тремя путями: из недостаточно пастеризованного молока, в процессе приготовления или при упаковке. Также должны насторожить запах масляной кислоты и губчатая консистенция.

Этикетки купленных сыров показали, что даже дорогой образец, который позиционируется как швейцарский, на самом деле делают в Москве. Но главное, по словам эксперта, не место производства, а состав. В хорошем «Маасдаме» ингредиентов должно быть минимум: молоко, соль и закваска. Допускается немного натуральных красителей и консервантов. В дешевом же образце добавок оказалось слишком много — почти половина состава.

Проверить сыр на наличие пальмового масла можно несколькими способами. Первый — понюхать. Если он вообще ничем не пахнет, это признак суррогата из растительного сырья. Второй способ — подержать ломтик на солнце или под ультрафиолетовой лампой. Натуральный должен «вспотеть» и выделить капли жира. В дешевом образце влаги оказалось меньше всего — это может говорить о том, что его сделали из восстановленного или обезжиренного молока.

Еще один народный способ — скатать сыр в шарики. Натуральный продукт либо сразу крошится, либо вообще не поддается лепке. Если он напоминает пластилин, в составе есть растительное сырье. В этом испытании дешевый образец, наоборот, показал себя хорошо, а вот два других легко превратились в шарики.

Следующий тест — кусочек сыра опускают в кипяток на 10 секунд. Натуральный сыр плавится и тянется. Фальсификат ведет себя иначе: крошится или расплавляется полностью. В этом испытании лучше всех показал себя самый бюджетный образец. А вот сыр из средней ценовой категории больше ломался, чем тянулся. По мнению эксперта, скорее всего, в нем есть процент растительных жиров.

Последнее испытание — огнем. Натуральный молочный продукт не должен вспыхивать как спичка и источать неприятный запах. Все три образца просто плавились, что считается хорошим результатом. Но к сыру средней ценовой категории снова возникли вопросы — у него оказался какой-то посторонний запах, возможно, из-за консервантов, которые производитель даже не указал в составе.

Вывод неутешительный. Качественный вкусный сыр не может стоить дешево. Но и самый дорогой образец в итоге содержал посторонние примеси. Полностью натуральный «Маасдам» среди проверенных вариантов так и не нашелся.