Не просто блины: как приготовить сытные треугольники с сочной начинкой

Обычные блины вполне себе могут превратиться в полноценное горячее блюдо, а не просто перекус к чаю. Если вы любите, чтобы тесто было нежным, а начинка сочной, этот рецепт точно стоит попробовать. Треугольники получаются румяными, с хрустящей корочкой, а внутри — ароматный фарш. Это блюдо станет настоящим хитом в вашей семье.

Сначала печем блины. В миске смешиваем три яйца, половину чайной ложки соли и 1,5 столовых ложки сахара. Вливаем примерно половину молока (всего его уходит 500 мл), перемешиваем. Добавляем просеянную муку (210 граммов), вымешиваем, чтобы не осталось комочков, потом вливаем остатки молока. В самом конце добавляем 30 мл растительного масла. Тесту обязательно даем постоять минут 10-15 — тогда блины при жарке не будут рваться. Жарим их на разогретой сковороде с двух сторон. Из этого объема получается около 14 штук, рассказала Наталья Калнина в своем кулинарном блоге.

Теперь готовим начинку. Луковицу лучше мелко порубить. Смешиваем 500 граммов фарша (свинина с говядиной подойдет отлично) с луком, добавляем соль и перец по вкусу, а также примерно 50 мл воды. Все как следует перемешиваем.

Каждый блин разрезаем пополам. Берем половинку, на одну ее сторону кладем столовую ложку с горкой фарша, распределяем и заворачиваем так, чтобы получился треугольник. Остальные делаем точно так же.

Дальше — самая интересная часть. Каждый треугольник сначала обваливаем в муке. В отдельной миске взбиваем четыре яйца с щепоткой соли. Обмакиваем заготовку в яйцо и сразу отправляем на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета на среднем огне.

Чтобы мясо внутри точно дошло до готовности и стало мягким, треугольники нужно пропарить. Можно переложить их на противень, налить туда 50 мл воды, накрыть фольгой и отправить в духовку при 200 градусах на 15–20 минут. А если хотите быстрее, просто оставьте их на сковороде под крышкой на 10 минут. Получается сытно, сочно и очень аппетитно.

