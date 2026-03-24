Как отличить настоящий шоколад от подделки

В составе настоящего шоколада будет масло какао. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор компании Theobroma «Пища Богов» Дмитрий Гаранин.

«В качественном шоколаде должно присутствовать масло какао. Это главный источник жира в шоколаде. Производители, которые заботятся о своей репутации и работают на современном оборудовании (обеспечивающем непрерывный и чистый производственный процесс), используют именно натуральное масло какао», — заявил эксперт.

Гаранин обратил внимание, что в составе настоящего шоколада также должно содержаться тертое натуральное какао — перемолотые какао-бобы, которые дают плитке тот самый насыщенный вкус и аромат. Эксперт заявил, что в шоколаде должен присутствовать сахар, предпочтительнее кокосовый, так как он считается более полезным.

«А если в составе шоколада указано наличие пальмового, кокосового масла или гидрогенизированных жиров, то этот продукт является кондитерской плиткой и не имеет отношения к шоколаду», — предупредил Гаранин.

Он рассказал, что соевый или подсолнечный лецитин в составе шоколадки говорит о том, что производитель для изготовления своего продукта использует эмульгатор, который, как правило, используется для удешевления производственного процесса за счет снижения в рецептуре масла какао. Настоящий шоколад содержит только тертое какао из цельных какао-бобов.

Гаранин также заявил, что немногие потребители знают, что настоящий шоколад всегда ломается с сухим, звонким хрустом.

«Настоящий шоколад не гнется, как пластилин, а при разломе имеет сухую матовую текстуру без блеска. Настоящий шоколад тает во рту почти мгновенно (так как температура плавления какао начинается от 32 градусов), постепенно раскрывая глубину вкуса. Продукты с заменителями лишь маскируются под шоколад: они не тают, а остаются плотными», — предупредил эксперт.

Кроме того, он призвал обращать внимание на цвет продукта.

«Цвет зависит от сорта какао-бобов и степени обработки. Но есть важный нюанс: многие производители используют алкализованное какао (обработанное щелочью). Это делается для усиления цвета и «шоколадного» вкуса, но такой процесс уничтожает часть полезных свойств. Настоящий, неалкализованный шоколад имеет более сложный, натуральный оттенок — от терракотового до глубокого коричневого, а его вкус богаче и интереснее», — рассказал Гаранин.

Эксперт добавил, что на упаковке настоящего шоколада добросовестный производитель всегда укажет без уменьшения объема — 100 граммов.