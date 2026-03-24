Десять рецептов вкусных омлетов

Иногда все, что нужно для хорошего утра — это вкусный, плотный и сытный завтрак. Без сложных рецептов, без редких ингредиентов, без заказа доставки или поездки в кафе. Омлет — как раз такая история.

Готовится очень быстро, хорошо насыщает, обогащает белком, сочетается со многими продуктами. Мы собрали для вас 10 классных рецептов омлета, которые легко приготовить дома даже, если вы не гуру кулинарии.

Омлет с сыром и зеленью

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Твердый сыр — 50 г.

Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли до однородной пены. Натертый сыр смешайте с нарезанной зеленью. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, влейте яичную смесь. Когда края начнут схватываться, аккуратно перемешайте, распределяя сыр и зелень равномерно. Накройте крышкой и томите еще 2-3 минуты, чтобы омлет остался нежным и немного влажным внутри. Подавайте сразу, пока сыр не застыл.

Омлет с помидорами и базиликом

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Помидоры — 1-2 шт.

Свежий базилик — несколько листьев.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте помидоры мелкими кубиками, базилик — тонкими полосками. Взбейте яйца с солью до однородности. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте помидоры, чтобы они дали сок. Влейте яйца, распределяя их равномерно по сковороде. Когда омлет начнет схватываться по краям, аккуратно приподнимайте их лопаткой, чтобы жидкая часть стекала вниз. В конце добавьте базилик и готовьте еще минуту, пока омлет не станет нежным и сочным.

Омлет с грибами

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Шампиньоны — 100 г.

Лук — 1/2 шт.

Сливочное масло — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте грибы и лук. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте сначала лук до золотистого цвета, затем добавьте грибы и жарьте, пока не испарится лишняя жидкость. Взбейте яйца с солью и аккуратно влейте на сковороду. Держите на слабом огне, периодически слегка приподнимая края, чтобы омлет прожарился равномерно, но остался мягким внутри.

Омлет с ветчиной и сыром

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Ветчина — 70 г.

Сыр — 50 г.

Молоко — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца с молоком и солью до легкой пены. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла, влейте яичную смесь. Когда края схватятся, посыпьте ветчиной и сыром, накройте крышкой и томите 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился, а омлет остался воздушным.

Омлет со шпинатом

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Свежий шпинат — горсть.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Измельчите чеснок и слегка обжарьте на масле до появления характерного аромата. Добавьте шпинат и готовьте, пока он не уменьшится в объеме и не станет мягким. Взбейте яйца с солью и влейте на сковороду. Готовьте на слабом огне, аккуратно перемешивая, чтобы шпинат равномерно распределился по омлету. Снимите с огня, когда омлет будет плотным, но еще слегка влажным внутри.

Омлет с лососем

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Слабосоленый лосось — 60 г.

Сливочный сыр — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Взбейте яйца с солью до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте яичную смесь. Когда омлет начнет схватываться, добавьте кусочки лосося и сливочный сыр. Аккуратно сложите омлет пополам и подержите на слабом огне еще минуту, чтобы сыр расплавился, а омлет оставался нежным.

Омлет с авокадо

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Авокадо — 1/2 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте сковороду с маслом. Взбейте яйца с солью и влейте на сковороду, готовьте на среднем огне, аккуратно приподнимая края для равномерной прожарки. Нарежьте авокадо ломтиками и сбрызните лимонным соком. Когда омлет будет почти готов, выложите авокадо сверху и сложите омлет пополам.

Омлет с картофелем

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Отварной картофель — 1 шт.

Лук — 1/4 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте картофель кубиками, лук мелко порубите. Обжарьте на масле лук до прозрачности, затем добавьте картофель и слегка обжарьте до золотистого цвета. Взбейте яйца с солью и влейте на сковороду, распределяя равномерно. Готовьте на среднем огне, периодически приподнимая края, чтобы жидкая часть стекала вниз. Когда омлет схватится, снимите сковороду с огня.

Омлет с творогом

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Творог — 80 г.

Соль — по вкусу.

Сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйца с солью до легкой пены, затем добавьте творог и перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом и влейте смесь. Готовьте на слабом огне, аккуратно поднимая края, чтобы омлет равномерно прожарился. Внутри он должен оставаться мягким и слегка кремовым.

Сладкий омлет с ягодами

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Молоко — 2 ст. л.

Ягоды — горсть.

Сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйца с молоком и сахаром до легкой пены. Разогрейте сковороду с маслом, влейте смесь. Готовьте на слабом огне, аккуратно приподнимая края, чтобы омлет прожарился равномерно. Снимите сковороды, сверху выложите ягоды. Можно немного присыпать сахаром или полить медом.