Домашний майонез: необычный рецепт с отварными яйцами

Никто не будет спорить с тем, что домашний майонез всегда вкуснее. Сегодня расскажем вам об одном интересном рецепте. В нем вместо сырых яиц здесь используются вареные. Результат вас точно впечатлит.

Готовится все очень просто. Возьмите три куриных яйца, сварите их всмятку, остудите и очистите. Затем разрежьте каждое на четыре части и отправьте в чашу блендера. Туда же добавьте соль и сахар. Измельчите погружным блендером и постепенно влейте рафинированное подсолнечное масло. В среднем уходит около 280–300 мл — ориентируйтесь на нужную густоту, отмечает канал «Вкусно и полезно».

Когда масло влито, добавьте столовую ложку уксуса и горчицу. В оригинальном рецепте советуют взять одну чайную ложку обычной горчицы и одну чайную ложку зерновой. Еще раз все взбейте — и майонез готов.

Важный момент: такой майонез долго не хранится, в отличие от магазинного. Лучше использовать его в течение трех-четырех дней. Но обычно он съедается намного быстрее — уж очень вкусный получается. И главное, что это полностью натуральный продукт, без всякой химии.