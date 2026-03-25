Шеф-повар дал совет по приготовлению люля-кебаба

Шеф-повар рекомендовал использовать куриную грудку для люля-кебаба. Это позволит фаршу лучше сохранить форму.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Куриную грудку можно использовать как клей в люля. То есть когда мы делаем люля из баранины или из курицы, добавляем куриную грудочку. Это не мой секрет, это секрет, так сказать, староармянский. Но тем не менее, играет вспомогательную роль».

