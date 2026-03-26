Россиянам объяснили, как правильно хранить семена дома

Для хранения семян в городской квартире дачникам рекомендуется использовать дверцу холодильника или нижнюю полку. Эти места обеспечивают стабильный температурный режим и оптимальный уровень влажности, что важно для сохранности семян, рассказал член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда семена, купленные с большими надеждами, либо не всходят вовсе, либо дают редкие и чахлые ростки. Чаще всего проблема кроется не в качестве семян, а в условиях их хранения,

объяснил Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, в большинстве своем наилучшие условия для хранения семян — температура от 0 до +10 градусов, так как, если температура поднимается выше, семена начинают активно потреблять кислород, расходуя питательные вещества, и быстро теряют способность к прорастанию.

Он подчеркнул, что высокая влажность также вредна: при уровне выше 60 % семена могут отсыреть, покрыться плесенью, преждевременно прорасти или погибнуть, а свет ускоряет прорастание, поэтому семена следует хранить в полной темноте.