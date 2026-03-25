Диетолог Русакова: чай мате и какао помогут повысить работоспособность

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что чай мате и какао могут помочь взбодриться и повысить работоспособность в течение рабочего дня.

«Чай мате содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам специалиста, какао из натурального порошка улучшает кровоснабжение мозга благодаря флаванолам и способствует выработке дофамина.

Русакова добавила, что напитки с женьшенем помогают концентрации и снижению стресса, а обычная вода остаётся ключевым элементом для поддержания когнитивных функций.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова предупредила, что утренний кофе натощак допустим только при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом.