Чебуреки на кефире: золотистые, в пузырьках и с сочной начинкой

Давайте приготовим эти чебуреки — золотистые, в хрустящих пузырьках, которые так и просятся, чтобы их съели горячими. Сделаем их на кефире: тесто получится мягким, послушным, оно буквально само раскатывается. Рецепт проще некуда, а вкус — ну точно как в детстве, пишет автор канала «Рецепты с фото и видео — только лучшее от Аймкук».

Для теста: стакан кефира, яйцо, щепотка соли и где-то 350 г муки (плюс горсть, чтобы припылить стол).

Для начинки: полкило смешанного фарша, 2-3 луковицы и секретный ингредиент — 5-6 ложек ледяной воды для сочности. Соль и перец — как любите.

В миске смешиваем кефир, яйцо и соль. Потихоньку просеиваем муку: сначала работаем ложкой, а когда станет тяжело — месим руками. Главное — не «забить» тесто мукой до состояния камня, оно должно остаться живым и мягким. Дайте ему полежать минут 15, оно за это время отдохнет и станет еще эластичнее.

Лук рубим максимально мелко или вообще прокручиваем через мясорубку. Смешиваем с фаршем, солим, перчим и обязательно вливаем воду. Именно она превратится в тот самый обжигающий бульон внутри.

Тесто делим на 10 равных колобков. Каждый раскатываем в тонкую лепешку. На одну половинку кладем мясо, накрываем второй и очень старательно проходимся по краям, чтобы сок не вытек при жарке.

Масла в сковородку не жалейте — чебуреки должны в нем почти плавать. Жарим с двух сторон, пока не станут уверенно золотистыми. После этого обязательно выложите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте их сразу, пока они обжигают пальцы. А если вдруг пара штук останется на завтра — просто прогрейте их на сухой сковородке: корочка снова станет хрустящей, обещаем!

Хотите, чтобы чебуреки не разваривались и не впитывали лишний жир? Добавьте в тесто водку. Это не бабушкин миф, а чистая химия: спирт испаряется быстрее воды, создавая барьер между маслом и тестом. А для сочной начинки возьмите баранину, советовал «ГлагоL».