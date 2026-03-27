В Беларуси начали выпускать мороженое со вкусом драника

В Белоруссии появилось необычное мороженое — «белорусский пломбир» в вафельном рожке со вкусом драника. Попробовать новинку можно и в России. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

У лакомства необычный сладко-соленый вкус, напоминающий традиционное белорусское блюдо — картофельный драник со сметаной. Как рассказала начальник отдела продаж Минского хладокомбината № 2 Дарья Смарцова, идея создать такой продукт возникла из-за любви белорусов к картошке. Особенность вкуса обеспечивает рожок, изготовленный из сухих картофеля и жареного лука.

Получился как бы драник со сметаной, — пояснила представитель предприятия в беседе с РИА Новости.

Мороженое впервые выпустили к 23 февраля, но пик популярности пришелся на март, когда новинка разъехалась по торговым точкам Белоруссии и на экспорт. По словам Смарцовой, реализация идет «очень неплохо», люди звонят на предприятие, интересуясь, где купить продукт. Хладокомбинат планирует закрепить это мороженое в постоянном ассортименте.

