Чем заменить мясо: пять оригинальных рецептов для тех, кто постится

В пост многие сталкиваются с одной и той же проблемой: привычные блюда без мяса кажутся пресными, а чувство сытости уходит слишком быстро. Но растительная кухня может быть не только полезной, но и сытной, ароматной и разнообразной. Главное — знать правильные сочетания ингредиентов и способы приготовления.

Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit делится пятью рецептами, которые заменят мясные блюда и не оставят вас голодными. Все они простые, быстрые и готовятся из доступных продуктов.

1. Салат из нута

Быстрый, сытный и полезный салат, который готовится буквально за несколько минут. Идеально для обеда или ужина.

Ингредиенты:

нут консервированный — 1 банка

огурец свежий — 1 шт.

помидор — 1 шт.

красный лук — 1/2 шт.

петрушка — небольшой пучок

оливковое масло — 2-3 ст. ложки

сок лимона — 1 ст. ложка

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Слейте жидкость с нута и промойте его проточной водой. Огурец и помидор крупно нарежьте, лук — тонкими полукольцами, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте.

2. Паста со шпинатом

Классическое итальянское блюдо, которое готовится за 15 минут и получается очень сытным.

Ингредиенты:

спагетти — 250 г

свежий шпинат — большой пучок

чеснок — 3-4 зубчика

перец чили (свежий или хлопья) — по вкусу

оливковое масло — 4-5 ст. ложек

соль — по вкусу

Приготовление:

Отварите пасту согласно инструкции на упаковке, сохраните немного воды после варки. На сковороде разогрейте оливковое масло на медленном огне. Добавьте тонко нарезанный чеснок и чили, обжаривайте, не допуская подгорания, чтобы масло пропиталось ароматами. Положите шпинат и перемешивайте, пока он не завянет. Смешайте шпинат с готовой пастой, добавьте немного воды от варки, посолите и перемешайте.

3. Овощной крем-суп

Базовый рецепт, который работает с любыми овощами. Подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты:

любые овощи (брокколи, цветная капуста, тыква, морковь) — 500 г

лук репчатый — 1 шт.

овощной бульон или вода — 500 мл

соль, перец — по вкусу

растительные сливки (по желанию) — 2-3 ст. ложки

Приготовление:

Лук нарежьте, овощи — крупными кусками. В кастрюле обжарьте лук на небольшом количестве масла. Добавьте овощи, залейте бульоном и варите до мягкости, около 20 минут. Измельчите суп погружным блендером до кремообразного состояния. Приправьте солью и перцем, для нежности добавьте растительные сливки. Подавайте горячим.

4. Запечённый батат с хумусом

Простой и эффектный вариант для ужина. Батат (сладкий картофель) даёт насыщенный вкус и хорошо сочетается с хумусом.

Ингредиенты:

батат — 2 шт.

готовый хумус — 4 ст. ложки

зелень (петрушка, кинза) — по вкусу

оливковое масло — для подачи

веганский сыр (по желанию) — для натирания

Приготовление:

Батат тщательно вымойте, вилкой сделайте несколько проколов. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40-60 минут до мягкости. Разрежьте батат пополам, на каждую половинку выложите ложку хумуса, полейте маслом, посыпьте зеленью. При желании можно натереть веганский сыр. Подавайте горячим.

5. Чечевичная икра

Универсальное блюдо, которое хранится в холодильнике и подходит ко всему: к хлебу, рису, гречке или как самостоятельная закуска.

Ингредиенты:

красная чечевица — 1 стакан

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

томатная паста — 2 ст. ложки

куркума — 1/2 ч. ложки (по желанию)

соль, перец — по вкусу

вода — 2-3 стакана

Приготовление:

Чечевицу хорошо промойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. В кастрюле обжарьте лук и морковь на небольшом количестве масла. Добавьте чечевицу, томатную пасту, куркуму и залейте водой так, чтобы она покрывала чечевицу на 2-3 см. Варите 15-20 минут, пока чечевица не разварится и не впитает воду. Посолите, поперчите и разомните в пюре. Можно оставить и так. Подавайте с хлебом, рисом или как паштет на бутерброд.

Пост — это не повод отказываться от вкусной и сытной еды. Бобовые, крупы, овощи и простые техники готовки способны заменить мясо не хуже, а иногда и разнообразить привычный рацион даже больше. Эти пять рецептов просты в исполнении, не требуют экзотических продуктов и готовятся из того, что можно найти в любом магазине. Попробуйте — и, возможно, постные блюда останутся в вашем меню навсегда.