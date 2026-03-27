Шеф-повар рассказал о новом тренде в декоре куличей

Эксперт рассказал о тренде на отказ от яркой посыпки в декоре куличей
Этой весной пасхальные куличи принято украшать лаконично, без лишнего декора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил фуд-стилист и шеф-повар Павел Рогожин.
«В последнее время наблюдается уход от ярких цветов в пользу более спокойных пастельных оттенков, таких как каштановые и кремовые. Глазурь остается, а посыпки уходят, то есть куличи становятся более сдержанными – чем проще, тем лучше. Основное направление всегда было связано с чистотой этого праздника: чистые цвета, искренние помыслы и декор. Это праздник весны и очищения. Если есть желание украсить стол, то можно использовать цветы или орнаменты, вот это всегда будет модно», – сказал Павел Рогожин.
Он пояснил, что в профессиональном сообществе не принято излишне украшать куличи, используются в основном орехи или цукаты.
«Хороший кондитер или элитный магазин придерживаются скромного декора. Это семейный праздник, где собираются близкие люди, и в этом его прелесть. Если празднуешь с радостью, то поделись ею с теми, кто рядом, не нужно делать из этого карнавала», – заключил Павел Рогожин.