Шеф-повар рассказал о новом тренде в декоре куличей

Этой весной пасхальные куличи принято украшать лаконично, без лишнего декора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил фуд-стилист и шеф-повар Павел Рогожин.

«В последнее время наблюдается уход от ярких цветов в пользу более спокойных пастельных оттенков, таких как каштановые и кремовые. Глазурь остается, а посыпки уходят, то есть куличи становятся более сдержанными – чем проще, тем лучше. Основное направление всегда было связано с чистотой этого праздника: чистые цвета, искренние помыслы и декор. Это праздник весны и очищения. Если есть желание украсить стол, то можно использовать цветы или орнаменты, вот это всегда будет модно», – сказал Павел Рогожин.

Он пояснил, что в профессиональном сообществе не принято излишне украшать куличи, используются в основном орехи или цукаты.