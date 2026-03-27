Что приготовить на обед: четыре вкусных рецепта

Учимся оформлять блюда так, чтобы повысить аппетит.

© Чемпионат.com

«Иногда самые тёплые воспоминания рождаются за воскресным обедом в кругу семьи. Чтобы сделать этот момент по-настоящему особенным, не нужен повод: достаточно красивого блюда, которое объединит всех за столом. Лосось с паназиатской глазурью, ростбиф на кости, овощи с бурратой или запеканка с баклажанами пармиджано — каждое из этих блюд выглядит как в ресторане, но готовится легко в домашних условиях», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты обедов

Запечённый лосось с паназиатской глазурью

Необычность этого блюда — в эффектном сочетании карамелизированной азиатской глазури и тонкого аромата копчения. Рыбе этот аромат придаёт пряная веточка розмарина, тлеющая прямо в духовке.

КБЖУ на 100 г

Калории: 220 ккал.

Белки: 18 г.

Жиры: 15 г.

Углеводы: 4 г.

Ингредиенты:

филе лосося на коже — 0,9–1 кг;

соевый соус — 3 ст. л.;

мёд — 2 ст. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

имбирь свежий — 10 г;

чеснок — 1 зубчик;

веточка сушёного розмарина — 1 шт.

Для подачи:

зелёный лук — 2–3 пера;

кунжут белый и чёрный — 1 ч. л.

Способ приготовления

Обсушите филе лосося бумажными полотенцами. Удалите ножом чешую, плавники, а также оставшиеся кости пинцетом. Острым ножом сделайте неглубокие надрезы на мякоти в виде ромбов. Очистите имбирь и натрите на мелкой тёрке. Измельчите чеснок. Смешайте в миске соевый соус, мёд, рисовый уксус, кунжутное масло, имбирь и чеснок до однородности. Разогрейте духовку до 230 °C в режиме конвекции. Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Выложите филе кожей вниз. Равномерно смажьте рыбу глазурью, уделяя особое внимание прорезям. Поставьте рыбу в духовку. На нижний уровень поместите небольшой металлический противень, положите на него сухую веточку розмарина и аккуратно подожгите. Когда веточка начнёт тлеть, выделяя дым, сразу закройте духовку и выключите режим конвекции. Запекайте лосось 14–16 минут до мягкости. За это время глазурь должна карамелизироваться, подчеркнув рельефные ромбы на поверхности рыбы. Переложите готовое филе на большую сервировочную тарелку. Посыпьте рыбу измельчённым зелёным луком и смесью белого и чёрного кунжута.

Подавайте целыми кусками, чтобы эффектно нарезать на порции прямо за столом. Для украшения можно добавить тонко нарезанные редис и фенхель.

Ростбиф на рёберных костях с молодым картофелем

Мясо долго маринуется всухую в специях, а затем медленно запекается при низкой температуре. Степень прожарки получается идеальной, а сам ростбиф — сочным. Кость не только усиливает вкус, но и служит эффектной «ручкой» для подачи.

КБЖУ на 100 г

Калории: 280 ккал.

Белки: 18 г.

Жиры: 22 г.

Углеводы: 3 г.

Ингредиенты:

рибай на кости — 1,5–2 кг;

молодой картофель — 700 г;

говяжий жир (из обрезков мяса) — 80 г;

соль крупная — 2 ч. л.;

чёрный перец — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушёный тимьян — 1 ч. л.;

сушёный розмарин — 1 ч. л.

Способ приготовления

Начните подготовку мяса за 24 часа. Для этого аккуратно зачистите кости ножом, освободив их от мяса и плёнок. Срежьте с рибая поверхностный жир, затем крупно нарежьте мясо. Смешайте соль со всеми специями, натрите этой смесью мясо со всех сторон. Переложите рибай на решётку, накройте плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на одни сутки для сухого маринования. Обрезанный жир обжарьте в сотейнике на медленном огне до тех пор, пока он не вытопится. Процедите его. Остудите и поставьте в холодильник, пока он не понадобится. Тщательно вымойте картофель. Разрежьте крупные клубни пополам. Растопите говяжий жир, перемешайте с ним картофель и часть смеси специй. За 30 минут до приготовления достаньте мясо из холодильника. Разогрейте духовку до 140 °C в режиме верхнего и нижнего жара. В широкой сковороде растопите немного говяжьего жира и быстро обжарьте рибай на сильном огне со всех сторон до насыщенной румяной корочки. Выложите на противень картофель разрезанной стороной вниз, сверху — мясо, опирая его на рёбра. Запекайте в режиме верхнего и нижнего нагрева до достижения внутренней температуры мяса 60 °C. Для проверки температуры используйте щуп, втыкая его ближе к кости. Время запекания может занять от 1,5 до трёх часов в зависимости от размера куска. Достаньте готовое мясо из духовки и оставьте на 20–30 минут. Перелейте сок и жир с противня в сотейник и выпарите в два раза для соуса. Переложите рибай на большую тарелку, разложите вокруг запечённый картофель и полейте соусом. Нарезайте мясо порционными ломтями прямо за столом.

Запеканка с баклажанами пармиджано

Классическая итальянская запеканка, которая превращает простые баклажаны в изысканное блюдо. Секрет кроется в многослойности: нежные обжаренные ломтики баклажанов чередуются с ароматным томатным соусом, тягучей моцареллой и пикантным пармезаном.

КБЖУ на 100 г

Калории: 135 ккал.

Белки: 5 г.

Жиры: 9 г.

Углеводы: 8 г.

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.;

моцарелла — 150 г;

пармезан — 100 г;

лук-шалот — 3 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

томатная мякоть — 200 г;

томатное пюре — 500 г;

оливковое масло — 20 ч. л.;

сливочное масло — 15 г;

сахарная пудра — 1 ч. л.;

свежий базилик — по вкусу;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно помойте баклажаны, удалите плодоножку. Нарежьте плоды длинными тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду. Смажьте кусочки оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Нарежьте моцареллу кубиками. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Мелко порубите лук и чеснок. Разогрейте в глубоком сотейнике смесь оливкового и сливочного масла. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до прозрачности. Положите чеснок и прогрейте ещё одну минуту. Влейте томатную мякоть и пюре. Готовьте соус на среднем огне около 30 минут. Посолите, поперчите, при необходимости добавьте сахарную пудру для баланса вкуса. В самом конце добавьте рубленый базилик, перемешайте. Выложите несколько ложек соуса на дно формы для запекания, сверху — слой баклажанов. Смажьте их соусом, добавьте часть кубиков моцареллы и посыпьте пармезаном. Повторите слои несколько раз. Финальный слой должен состоять из соуса, моцареллы и пармезана. Сбрызните поверхность оливковым маслом. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте около 30 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную румяную корочку.

Дайте запеканке остыть 10–15 минут перед подачей, чтобы слои лучше держали форму.

Запечённые овощи с бурратой

Баклажаны, цукини, перец и морковь — все эти овощи запекаются в духовке, где их вкус раскрывается по-особенному: становится более глубоким и сладковатым. А в дуэте с нежной сливочной бурратой, свежим базиликом и лимонной цедрой они звучат совершенно по-новому.

КБЖУ на 100 г

Калории: 110 ккал.

Белки: 3 г.

Жиры: 8 г.

Углеводы: 7 г.

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

цукини — 2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

сушёный тимьян — 1 ч. л.;

буррата — 2 шарика;

свежий базилик — для подачи;

лимонная цедра — для подачи;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте баклажан и цукини крупными кусками. Очистите перец от семян и нарежьте широкими полосками, морковь — брусками, а красный лук — дольками. Переложите все нарезанные овощи на большой противень. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте сушёным тимьяном. Тщательно перемешайте всё руками. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте овощи 25–30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации по краям. Переложите горячие запечённые овощи на большую сервировочную тарелку. Выложите в центр мягкий сыр.

Перед подачей разрежьте шарики бурраты ножом, чтобы сливочная сердцевина начала слегка растекаться по овощам. Щедро посыпьте свежими листьями базилика и натёртой лимонной цедрой. Подавайте сразу после приготовления.