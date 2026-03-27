Что приготовить на обед: четыре вкусных рецепта

Что приготовить на обед: 4 рецепта с фото пошагово
Учимся оформлять блюда так, чтобы повысить аппетит.
«Иногда самые тёплые воспоминания рождаются за воскресным обедом в кругу семьи. Чтобы сделать этот момент по-настоящему особенным, не нужен повод: достаточно красивого блюда, которое объединит всех за столом. Лосось с паназиатской глазурью, ростбиф на кости, овощи с бурратой или запеканка с баклажанами пармиджано — каждое из этих блюд выглядит как в ресторане, но готовится легко в домашних условиях», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты обедов
Запечённый лосось с паназиатской глазурью
Необычность этого блюда — в эффектном сочетании карамелизированной азиатской глазури и тонкого аромата копчения. Рыбе этот аромат придаёт пряная веточка розмарина, тлеющая прямо в духовке.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 220 ккал.
- Белки: 18 г.
- Жиры: 15 г.
- Углеводы: 4 г.
Ингредиенты:
- филе лосося на коже — 0,9–1 кг;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- мёд — 2 ст. л.;
- рисовый уксус — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- имбирь свежий — 10 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- веточка сушёного розмарина — 1 шт.
Для подачи:
- зелёный лук — 2–3 пера;
- кунжут белый и чёрный — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Обсушите филе лосося бумажными полотенцами. Удалите ножом чешую, плавники, а также оставшиеся кости пинцетом. Острым ножом сделайте неглубокие надрезы на мякоти в виде ромбов.
- Очистите имбирь и натрите на мелкой тёрке. Измельчите чеснок.
- Смешайте в миске соевый соус, мёд, рисовый уксус, кунжутное масло, имбирь и чеснок до однородности.
- Разогрейте духовку до 230 °C в режиме конвекции.
- Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Выложите филе кожей вниз. Равномерно смажьте рыбу глазурью, уделяя особое внимание прорезям.
- Поставьте рыбу в духовку. На нижний уровень поместите небольшой металлический противень, положите на него сухую веточку розмарина и аккуратно подожгите. Когда веточка начнёт тлеть, выделяя дым, сразу закройте духовку и выключите режим конвекции.
- Запекайте лосось 14–16 минут до мягкости. За это время глазурь должна карамелизироваться, подчеркнув рельефные ромбы на поверхности рыбы.
- Переложите готовое филе на большую сервировочную тарелку. Посыпьте рыбу измельчённым зелёным луком и смесью белого и чёрного кунжута.
Подавайте целыми кусками, чтобы эффектно нарезать на порции прямо за столом. Для украшения можно добавить тонко нарезанные редис и фенхель.
Ростбиф на рёберных костях с молодым картофелем
Мясо долго маринуется всухую в специях, а затем медленно запекается при низкой температуре. Степень прожарки получается идеальной, а сам ростбиф — сочным. Кость не только усиливает вкус, но и служит эффектной «ручкой» для подачи.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 280 ккал.
- Белки: 18 г.
- Жиры: 22 г.
- Углеводы: 3 г.
Ингредиенты:
- рибай на кости — 1,5–2 кг;
- молодой картофель — 700 г;
- говяжий жир (из обрезков мяса) — 80 г;
- соль крупная — 2 ч. л.;
- чёрный перец — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушёный тимьян — 1 ч. л.;
- сушёный розмарин — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Начните подготовку мяса за 24 часа. Для этого аккуратно зачистите кости ножом, освободив их от мяса и плёнок.
- Срежьте с рибая поверхностный жир, затем крупно нарежьте мясо.
- Смешайте соль со всеми специями, натрите этой смесью мясо со всех сторон.
- Переложите рибай на решётку, накройте плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на одни сутки для сухого маринования.
- Обрезанный жир обжарьте в сотейнике на медленном огне до тех пор, пока он не вытопится. Процедите его. Остудите и поставьте в холодильник, пока он не понадобится.
- Тщательно вымойте картофель. Разрежьте крупные клубни пополам.
- Растопите говяжий жир, перемешайте с ним картофель и часть смеси специй.
- За 30 минут до приготовления достаньте мясо из холодильника.
- Разогрейте духовку до 140 °C в режиме верхнего и нижнего жара. В широкой сковороде растопите немного говяжьего жира и быстро обжарьте рибай на сильном огне со всех сторон до насыщенной румяной корочки.
- Выложите на противень картофель разрезанной стороной вниз, сверху — мясо, опирая его на рёбра. Запекайте в режиме верхнего и нижнего нагрева до достижения внутренней температуры мяса 60 °C. Для проверки температуры используйте щуп, втыкая его ближе к кости. Время запекания может занять от 1,5 до трёх часов в зависимости от размера куска.
- Достаньте готовое мясо из духовки и оставьте на 20–30 минут.
- Перелейте сок и жир с противня в сотейник и выпарите в два раза для соуса.
- Переложите рибай на большую тарелку, разложите вокруг запечённый картофель и полейте соусом. Нарезайте мясо порционными ломтями прямо за столом.
Запеканка с баклажанами пармиджано
Классическая итальянская запеканка, которая превращает простые баклажаны в изысканное блюдо. Секрет кроется в многослойности: нежные обжаренные ломтики баклажанов чередуются с ароматным томатным соусом, тягучей моцареллой и пикантным пармезаном.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 135 ккал.
- Белки: 5 г.
- Жиры: 9 г.
- Углеводы: 8 г.
Ингредиенты:
- баклажаны — 4 шт.;
- моцарелла — 150 г;
- пармезан — 100 г;
- лук-шалот — 3 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- томатная мякоть — 200 г;
- томатное пюре — 500 г;
- оливковое масло — 20 ч. л.;
- сливочное масло — 15 г;
- сахарная пудра — 1 ч. л.;
- свежий базилик — по вкусу;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Тщательно помойте баклажаны, удалите плодоножку. Нарежьте плоды длинными тонкими ломтиками.
- Разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду. Смажьте кусочки оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
- Нарежьте моцареллу кубиками. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Мелко порубите лук и чеснок.
- Разогрейте в глубоком сотейнике смесь оливкового и сливочного масла. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до прозрачности. Положите чеснок и прогрейте ещё одну минуту. Влейте томатную мякоть и пюре. Готовьте соус на среднем огне около 30 минут. Посолите, поперчите, при необходимости добавьте сахарную пудру для баланса вкуса. В самом конце добавьте рубленый базилик, перемешайте.
- Выложите несколько ложек соуса на дно формы для запекания, сверху — слой баклажанов. Смажьте их соусом, добавьте часть кубиков моцареллы и посыпьте пармезаном. Повторите слои несколько раз. Финальный слой должен состоять из соуса, моцареллы и пармезана. Сбрызните поверхность оливковым маслом.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте около 30 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную румяную корочку.
Дайте запеканке остыть 10–15 минут перед подачей, чтобы слои лучше держали форму.
Запечённые овощи с бурратой
Баклажаны, цукини, перец и морковь — все эти овощи запекаются в духовке, где их вкус раскрывается по-особенному: становится более глубоким и сладковатым. А в дуэте с нежной сливочной бурратой, свежим базиликом и лимонной цедрой они звучат совершенно по-новому.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 110 ккал.
- Белки: 3 г.
- Жиры: 8 г.
- Углеводы: 7 г.
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.;
- цукини — 2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- сушёный тимьян — 1 ч. л.;
- буррата — 2 шарика;
- свежий базилик — для подачи;
- лимонная цедра — для подачи;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте баклажан и цукини крупными кусками. Очистите перец от семян и нарежьте широкими полосками, морковь — брусками, а красный лук — дольками.
- Переложите все нарезанные овощи на большой противень. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте сушёным тимьяном. Тщательно перемешайте всё руками.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте овощи 25–30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации по краям.
- Переложите горячие запечённые овощи на большую сервировочную тарелку. Выложите в центр мягкий сыр.
Перед подачей разрежьте шарики бурраты ножом, чтобы сливочная сердцевина начала слегка растекаться по овощам. Щедро посыпьте свежими листьями базилика и натёртой лимонной цедрой. Подавайте сразу после приготовления.