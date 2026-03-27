Обжарщики кофе ответили, как понять информацию на упаковке

При выборе кофе важно правильно понимать информацию, указанную на упаковке с зерном. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

«Для разных форматов кофе допустимы разные сроки, в которые напиток сохраняет свои вкусоароматические качества. Например, растворимый кофе хранится дольше, чем кофе в зернах или молотый кофе. Так, галараствор от "Сварщицы Екатерины" сохраняет свойства 18 месяцев, а срок хранения кофе в зернах по ГОСТу составляет 12 месяцев. Правда, мы рекомендуем использовать кофе в течение 3–6 месяцев — это будет точно свежий и вкусный продукт», — рассказал эксперт.

Помимо свежести, по мнению директора, кофе важны сорта.

«На упаковке обязательно должен быть указан сорт: арабика, робуста или смесь в определенной пропорции. Арабика обладает мягким вкусом с кислинкой, фруктовыми и цветочными нотами, а робуста имеет плотный, насыщенный и более горький вкус с высоким содержанием кофеина. Производители спешелти-кофе часто на упаковке указывают и разновидность арабики, например, типика, бурбон, катуаи», — высказался Митрофанов.

Он отметил, что выбор кофе поможет сделать информация о стране и регионе происхождения зерна.

«Одна и та же разновидность кофе, выращенная в разных регионах, может отличаться по вкусу. Связано это с условиями выращивания — температурой, количеством солнца и осадков, составом почвы. Например, кофе из стран с горным рельефом, таких как Эфиопия, Кения или Колумбия, часто отличается высокой плотностью и ярким вкусовым профилем с цитрусовыми, ягодными и чайными нотами. А зерно из Бразилии, где рельеф более ровный, дает более мягкий профиль с ореховыми и шоколадными оттенками и низкой кислотностью», — добавил он.

Директор объяснил, что о вкусе будущего напитка может многое сказать информация о способе обработки зерна.

«Сегодня существует множество вариантов обработки кофейного зерна: натуральная, мытая, хани (медовая) или анаэробная. При натуральной обработке кофе получается сладким, плотным и фруктовым, при мытой он отличается чистым вкусом и яркой кислотностью, при обработке хани вкус сочетает сладость и сбалансированную кислотность, а вот анаэробная обработка проходит без доступа кислорода, благодаря чему у кофе формируются яркие вкусовые профили с фруктовыми и пряными оттенками», — рассказал Митрофанов.

Еще один параметр, как отметил эксперт, — степень обжарки, которая также должна быть указана на упаковке.