Перечислены продукты, которые помогут улучшить настроение

Если весна еще не до конца разбудила ваш организм после зимней «спячки», стоит присмотреться к тому, что вы едите. Эксперты петербургского управления Роспотребнадзора составили список продуктов, которые улучшают настроение.

В ведомстве напомнили, что источником радости для человека являются гормоны — серотонин и дофамин. Насильно активизировать их выработку организмом непросто, нужны специфические аминокислоты (в частности, триптофан), витамины, углеводы, микроэлементы (особенно магний и цинк). Поэтому идеальным источником полезных веществ для хорошего настроения будут овощи и фрукты с ярким окрасом.

В них есть много веществ, которые способствуют синтезу серотонина. Особенно такие овощи богаты витаминами. Поэтому включайте в свой рацион свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец, морковь.

Орехи не столько способствуют синтезу гормона счастья, сколько снижают нервное напряжение. Но это очень важно, если вы находитесь в постоянном стрессе. В орехах содержатся мононенасыщенные жирные кислоты и витамин Е, которые оказывают успокаивающее воздействие на организм.

К слову, ранее «ГлагоL» назвал 7 причин есть больше грецких орехов — ведь всего горсть грецких орехов в день может укрепить сердце и мозг, а также наладить сон и даже повысить фертильность.

Еще один природный «антидепрессант» — бананы. Они содержат харман — алкалоид, который вызывает эйфорию. Кроме того, в бананах много витамина В6, без которого серотонин синтезироваться не будет.

Рыба, в особенности жирная, — это один из наиболее полезных продуктов с точки зрения улучшения синтеза серотонина. В ней много витаминов D и В6, а также необходимые организму кислоты.

Поднимут настроение также какао и шоколад. Продукты на основе какао-бобов давно известны как прекрасные «улучшатели» настроения. Бодрящее воздействие шоколада и какао связано с наличием в них триптофана и кофеина. Первый снимает напряжение и стресс, второй придает энергию.

Много витаминов и жирных кислот содержится в хороших сырах. Кроме того, в этом молочном продукте много триптофана, а он, как известно, имеет свойство снимать стресс и снижать нервное напряжение. Но помните, что сыры сами по себе очень калорийны, поэтому не злоупотребляйте.

Ранее «ГлагоL» перечислил полезные для памяти продукты: для стабильной работы мозга нужно употреблять сложные углеводы.