Семь беспроигрышных начинок для рулета из лаваша

Катерина Саломе

Лаваш удобен тем, что из него можно собрать быстрый рулет буквально из любых продуктов. Но чтобы он получился не просто съедобным, а действительно вкусным, важно приготовить сочную начинку. «Рамблер» поделится беспроигрышными вариантами.

1. Курица, вяленые томаты и базилик

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • куриное филе — 200 г
  • творожный сыр — 120 г
  • вяленые томаты — 60 г
  • базилик — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите или обжарьте куриное филе.
  2. Нарежьте его небольшими кусочками.
  3. Нарежьте вяленые томаты.
  4. Измельчите базилик.
  5. Распределите творожный сыр по лавашу.
  6. Выложите курицу и томаты.
  7. Посыпьте базиликом.
  8. Сверните рулет.
  9. Уберите в холодильник на 20 минут.
  10. Нарежьте перед подачей.

2. Запеченный перец, фета и орехи

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • болгарский перец — 2 шт.
  • сыр фета — 120 г
  • грецкие орехи — 40 г
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Запеките перец до мягкости.
  3. Очистите его от кожицы.
  4. Нарежьте полосками.
  5. Измельчите орехи.
  6. Раскрошите фету.
  7. Распределите сыр по лавашу.
  8. Выложите перец.
  9. Посыпьте орехами и зеленью.
  10. Сверните рулет.
  11. Дайте настояться 15–20 минут.
  12. Нарежьте перед подачей.

3. Индейка, яблоко и соус

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • филе индейки — 180 г
  • яблоко — 1 шт.
  • йогурт — 2 ст. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте или отварите индейку.
  2. Нарежьте ее тонкими ломтиками.
  3. Нарежьте яблоко соломкой.
  4. Смешайте йогурт и горчицу.
  5. Распределите соус по лавашу.
  6. Выложите индейку и яблоко.
  7. Сверните рулет.
  8. Охладите 20 минут.
  9. Нарежьте.

4. Тунец, фасоль и лимон

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • тунец консервированный — 1 банка
  • белая фасоль — 100 г
  • йогурт — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слейте жидкость с тунца.
  2. Разомните его вилкой.
  3. Промойте фасоль.
  4. Смешайте тунец, фасоль и йогурт.
  5. Добавьте лимонный сок.
  6. Посыпьте зеленью.
  7. Распределите начинку по лавашу.
  8. Сверните рулет.
  9. Дайте пропитаться 15–20 минут.
  10. Нарежьте.

5. Грибы, шпинат и сливочный сыр

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • шампиньоны — 200 г
  • шпинат — 60 г
  • сливочный сыр — 120 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте грибы.
  2. Измельчите чеснок.
  3. Разогрейте сковороду с маслом.
  4. Обжарьте чеснок и грибы до готовности.
  5. Добавьте шпинат и готовьте одну–две минуты.
  6. Остудите начинку.
  7. Распределите сливочный сыр по лавашу.
  8. Выложите грибы и шпинат.
  9. Сверните рулет.
  10. Охладите.
  11. Нарежьте перед подачей.

6. Лосось, авокадо и огурец с лаймом

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • слабосоленый лосось — 150 г
  • авокадо — 1 шт.
  • огурец — 1 шт.
  • лайм — 1 шт.
  • сливочный сыр — 100 г

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо.
  2. Нарежьте его ломтиками.
  3. Нарежьте огурец соломкой.
  4. Нарежьте лосось.
  5. Смешайте сливочный сыр с соком лайма.
  6. Распределите сыр по лавашу.
  7. Выложите рыбу, авокадо и огурец.
  8. Сверните рулет.
  9. Охладите 20 минут.
  10. Нарежьте.

7. Батат, хумус и запеченный нут

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • батат — 1 небольшой
  • нут вареный — 120 г
  • хумус — 120 г
  • паприка — ½ ч. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Нарежьте батат кубиками.
  3. Смешайте его с половиной масла и солью.
  4. Запекайте до мягкости.
  5. Смешайте нут с паприкой и оставшимся маслом.
  6. Запеките его до легкой хрустящей корочки.
  7. Распределите хумус по лавашу.
  8. Выложите батат и нут.
  9. Сверните рулет.
  10. Дайте немного настояться.
  11. Нарежьте перед подачей.

Даже простая основа вроде лаваша становится интереснее, если добавить один необычный вкусовой акцент: вяленые или запеченные овощи, цитрус, орехи или специи. Такие ингредиенты не усложняют рецепт, но делают вкус более объемным.

