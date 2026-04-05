Семь беспроигрышных начинок для рулета из лаваша

Лаваш удобен тем, что из него можно собрать быстрый рулет буквально из любых продуктов. Но чтобы он получился не просто съедобным, а действительно вкусным, важно приготовить сочную начинку. «Рамблер» поделится беспроигрышными вариантами.

© Angelika Mostova/iStock.com

1. Курица, вяленые томаты и базилик

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

куриное филе — 200 г

творожный сыр — 120 г

вяленые томаты — 60 г

базилик — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите или обжарьте куриное филе. Нарежьте его небольшими кусочками. Нарежьте вяленые томаты. Измельчите базилик. Распределите творожный сыр по лавашу. Выложите курицу и томаты. Посыпьте базиликом. Сверните рулет. Уберите в холодильник на 20 минут. Нарежьте перед подачей.

2. Запеченный перец, фета и орехи

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

болгарский перец — 2 шт.

сыр фета — 120 г

грецкие орехи — 40 г

оливковое масло — 1 ч. л.

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Запеките перец до мягкости. Очистите его от кожицы. Нарежьте полосками. Измельчите орехи. Раскрошите фету. Распределите сыр по лавашу. Выложите перец. Посыпьте орехами и зеленью. Сверните рулет. Дайте настояться 15–20 минут. Нарежьте перед подачей.

3. Индейка, яблоко и соус

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

филе индейки — 180 г

яблоко — 1 шт.

йогурт — 2 ст. л.

горчица — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте или отварите индейку. Нарежьте ее тонкими ломтиками. Нарежьте яблоко соломкой. Смешайте йогурт и горчицу. Распределите соус по лавашу. Выложите индейку и яблоко. Сверните рулет. Охладите 20 минут. Нарежьте.

4. Тунец, фасоль и лимон

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

тунец консервированный — 1 банка

белая фасоль — 100 г

йогурт — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Слейте жидкость с тунца. Разомните его вилкой. Промойте фасоль. Смешайте тунец, фасоль и йогурт. Добавьте лимонный сок. Посыпьте зеленью. Распределите начинку по лавашу. Сверните рулет. Дайте пропитаться 15–20 минут. Нарежьте.

5. Грибы, шпинат и сливочный сыр

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

шампиньоны — 200 г

шпинат — 60 г

сливочный сыр — 120 г

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте грибы. Измельчите чеснок. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте чеснок и грибы до готовности. Добавьте шпинат и готовьте одну–две минуты. Остудите начинку. Распределите сливочный сыр по лавашу. Выложите грибы и шпинат. Сверните рулет. Охладите. Нарежьте перед подачей.

6. Лосось, авокадо и огурец с лаймом

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

слабосоленый лосось — 150 г

авокадо — 1 шт.

огурец — 1 шт.

лайм — 1 шт.

сливочный сыр — 100 г

Способ приготовления:

Очистите авокадо. Нарежьте его ломтиками. Нарежьте огурец соломкой. Нарежьте лосось. Смешайте сливочный сыр с соком лайма. Распределите сыр по лавашу. Выложите рыбу, авокадо и огурец. Сверните рулет. Охладите 20 минут. Нарежьте.

7. Батат, хумус и запеченный нут

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

батат — 1 небольшой

нут вареный — 120 г

хумус — 120 г

паприка — ½ ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Нарежьте батат кубиками. Смешайте его с половиной масла и солью. Запекайте до мягкости. Смешайте нут с паприкой и оставшимся маслом. Запеките его до легкой хрустящей корочки. Распределите хумус по лавашу. Выложите батат и нут. Сверните рулет. Дайте немного настояться. Нарежьте перед подачей.

Даже простая основа вроде лаваша становится интереснее, если добавить один необычный вкусовой акцент: вяленые или запеченные овощи, цитрус, орехи или специи. Такие ингредиенты не усложняют рецепт, но делают вкус более объемным.

