Семь беспроигрышных начинок для рулета из лаваша
Лаваш удобен тем, что из него можно собрать быстрый рулет буквально из любых продуктов. Но чтобы он получился не просто съедобным, а действительно вкусным, важно приготовить сочную начинку. «Рамблер» поделится беспроигрышными вариантами.
1. Курица, вяленые томаты и базилик
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- куриное филе — 200 г
- творожный сыр — 120 г
- вяленые томаты — 60 г
- базилик — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите или обжарьте куриное филе.
- Нарежьте его небольшими кусочками.
- Нарежьте вяленые томаты.
- Измельчите базилик.
- Распределите творожный сыр по лавашу.
- Выложите курицу и томаты.
- Посыпьте базиликом.
- Сверните рулет.
- Уберите в холодильник на 20 минут.
- Нарежьте перед подачей.
2. Запеченный перец, фета и орехи
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- болгарский перец — 2 шт.
- сыр фета — 120 г
- грецкие орехи — 40 г
- оливковое масло — 1 ч. л.
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Запеките перец до мягкости.
- Очистите его от кожицы.
- Нарежьте полосками.
- Измельчите орехи.
- Раскрошите фету.
- Распределите сыр по лавашу.
- Выложите перец.
- Посыпьте орехами и зеленью.
- Сверните рулет.
- Дайте настояться 15–20 минут.
- Нарежьте перед подачей.
Необычные блюда с сосисками, которые не стыдно гостям подать
3. Индейка, яблоко и соус
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- филе индейки — 180 г
- яблоко — 1 шт.
- йогурт — 2 ст. л.
- горчица — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте или отварите индейку.
- Нарежьте ее тонкими ломтиками.
- Нарежьте яблоко соломкой.
- Смешайте йогурт и горчицу.
- Распределите соус по лавашу.
- Выложите индейку и яблоко.
- Сверните рулет.
- Охладите 20 минут.
- Нарежьте.
4. Тунец, фасоль и лимон
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- тунец консервированный — 1 банка
- белая фасоль — 100 г
- йогурт — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Слейте жидкость с тунца.
- Разомните его вилкой.
- Промойте фасоль.
- Смешайте тунец, фасоль и йогурт.
- Добавьте лимонный сок.
- Посыпьте зеленью.
- Распределите начинку по лавашу.
- Сверните рулет.
- Дайте пропитаться 15–20 минут.
- Нарежьте.
5. Грибы, шпинат и сливочный сыр
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- шампиньоны — 200 г
- шпинат — 60 г
- сливочный сыр — 120 г
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте грибы.
- Измельчите чеснок.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обжарьте чеснок и грибы до готовности.
- Добавьте шпинат и готовьте одну–две минуты.
- Остудите начинку.
- Распределите сливочный сыр по лавашу.
- Выложите грибы и шпинат.
- Сверните рулет.
- Охладите.
- Нарежьте перед подачей.
6. Лосось, авокадо и огурец с лаймом
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- слабосоленый лосось — 150 г
- авокадо — 1 шт.
- огурец — 1 шт.
- лайм — 1 шт.
- сливочный сыр — 100 г
Способ приготовления:
- Очистите авокадо.
- Нарежьте его ломтиками.
- Нарежьте огурец соломкой.
- Нарежьте лосось.
- Смешайте сливочный сыр с соком лайма.
- Распределите сыр по лавашу.
- Выложите рыбу, авокадо и огурец.
- Сверните рулет.
- Охладите 20 минут.
- Нарежьте.
7. Батат, хумус и запеченный нут
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- батат — 1 небольшой
- нут вареный — 120 г
- хумус — 120 г
- паприка — ½ ч. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Нарежьте батат кубиками.
- Смешайте его с половиной масла и солью.
- Запекайте до мягкости.
- Смешайте нут с паприкой и оставшимся маслом.
- Запеките его до легкой хрустящей корочки.
- Распределите хумус по лавашу.
- Выложите батат и нут.
- Сверните рулет.
- Дайте немного настояться.
- Нарежьте перед подачей.
Даже простая основа вроде лаваша становится интереснее, если добавить один необычный вкусовой акцент: вяленые или запеченные овощи, цитрус, орехи или специи. Такие ингредиенты не усложняют рецепт, но делают вкус более объемным.
Ранее мы делились рецептом пирога, который съедят быстрее, чем он успеет остыть.