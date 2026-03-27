В Сети раскритиковали "закусочные" куличи с креветками и ветчиной

В преддверии Пасхи столичные кафе и супермаркеты представили разные варианты главного праздничного блюда. При этом цена новинок достигает десятков тысяч рублей. Как на это отреагировала Церковь и пользователи Сети, расскажет Москва 24.

© М24

«Ради статуса»

Ежегодно перед праздником православной Пасхи, которая в этом году пройдет 12 апреля, рестораны и магазины предлагают необычные варианты куличей. Жители столицы стали больше внимания обращать на новинки, сообщил кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития РФ Олег Абелев Агентству "Москва".

«Тренды от шефов – оригинальное оформление, необычные ингредиенты и подача: куличи с лимонной начинкой, в белом или темном шоколаде, изделия, украшенные золотом, сухоцветами, меренгой, а также куличи в восточном стиле. Но такие покупки совершаются, скорее, ради статуса», – подчеркнул эксперт.

К числу экзотических можно отнести соленый кулич. Сеть магазинов выпустила к празднику сразу два варианта: с ветчиной и сыром обойдется в 229 рублей, а за пасхальный хлеб с пепперони, маслинами и соусом песто нужно заплатить 279 рублей. При этом вес каждого блюда – чуть более 200 граммов. В соцсетях такие куличи назвали "закусочными".

М24

Фудблогеры и локальные пекарни предлагают и другие варианты, например с красной рыбой, маринованными огурцами, вялеными томатами, каперсами, беконом и всевозможными сырами в разных вариациях. Непривычные для кулича ингредиенты добавляют как в начинку, так и просто в тесто. Среди необычных выделяются куличи с творожным сыром и морепродуктами, которые зачастую и снаружи декорированы красной рыбой, икрой или креветками.

Однако самым обсуждаемым в Сети вариантом стал кулич от одной из столичных кондитерских. По данным СМИ, его вес – 4 килограмма, а изюминкой изделия стал декор – миниатюрная съедобная копия собора Василия Блаженного. Такой кулич обойдется в 100 тысяч рублей.

Праздник для всех

Церковь относится к необычным по рецептуре куличам без негатива и не устанавливает жестких ограничений по поводу состава, начинок и декора, рассказал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Москвой 24. По его словам, кулич и праздничная трапеза считаются символом радости, а состав блюда – "второстепенный вопрос по отношению к содержанию праздника Пасхи".

«Другое дело, что мы не можем поддерживать попытки превратить их продажу в фактор некоего социального расслоения, когда кулич может стоить совершенно безумных денег и часть православных людей, конечно, не могут себе такого позволить», – отметил собеседник.

Кипшидзе добавил, что Пасха – это праздник для всех, независимо от достатка.

Комментаторы в Сети в основном скептически отнеслись к гастрономическим экспериментам с главным пасхальным блюдом. Причем пользователи критикуют как высокие цены, так и рецептуру, которая сильно отличается от классической сдобной праздничной выпечки с изюмом.

«"Это не куличи", "какое-то извращение уже пошло. Из всего фарс сделать нужно...", "с каждым днем мы все дальше от бога", "эту выпечку можно назвать как угодно, но слово кулич не трогайте", "для чего так изощряться?", "весь светлый образ и смысл Пасхи испоганили", "кулич – это не тренд! Кулич – традиции, обычаи и обряды. Кулич – традиционные ценности в России", "уже нет ничего святого, оставьте куличи в покое"», – написали они.

Однако нашлись и те, которым стало интересно попробовать новинки.

При этом с ценовой политикой куличей не согласны и некоторые знаменитости. Например, певица Ольга Орлова пожаловалась на стоимость блюда в своем телеграм-канале.

«Пыталась найти и купить красивые куличи на Пасху. Есть очень достойные, но цены. 25–35 тысяч за кулич – это пипец, товарищи».

При этом в 2025-м одним из самых дорогих куличей стало изделие, придуманное дизайнером Денисом Симачевым. Особенностью куличей была съемная шапка в виде православного купола. Причем изначально угощение продавалось по 15 тысяч рублей, но ближе к празднику цена достигла 100 тысяч рублей. Дизайнерскую новинку приобрел Филипп Кирокоров и подвергся за это критике в Сети. Комментаторы назвали подобные траты "богохульством", "отсутствием вкуса", а также отметили, что народный артист РФ утратил связь с реальностью.