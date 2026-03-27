Рецепт сырников из амарантовой муки

Вы слышали про амарантовую муку? Она ароматная, безглютеновая, содержит железо, кальций, антиоксиданты, белок и благодаря клетчатке помогает пищеварению, пишет автор канала «Фитнес-тренер и нутрициолог Алена». В этом рецепте сырников именно она заменяет пшеничную муку, к которой мы так привыкли.

Ингредиенты на 5 штук:

творог — 150 г;

яйцо — 1 шт;

амарантовая мука — 30 г;

стевия и эритрит (натуральные некалорийные подсластители) — 2-3 г;

изюм по желанию — 20 г.

Творог и яйцо измельчить блендером до однородности. Добавить амарантовую муку и подсластитель, перемешать. При желании вмешать изюм. Рабочую поверхность или коврик слегка присыпать мукой, взять нужное количество теста и сформировать сырники, обваливая их в муке. Сковороду смазать небольшим количеством масла гхи и обжарить сырники с двух сторон по несколько минут до готовности. Подавать можно с ягодами, измельченными в блендере.

