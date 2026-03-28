Пять рецептов сытных блюд на целый день

Сытные блюда: 5 пошаговых рецептов
Собрали идеи для завтрака, перекуса, обеда, полдника и ужина.
«Когда в планах спорт, учёба, работа, встречи и прогулки, организму нужна надёжная поддержка. В такие насыщенные дни важно питаться часто, чтобы сил точно хватило на всё. Собрали меню из пяти сытных блюд — их легко приготовить дома и удобно взять с собой в офис, университет или спортзал», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты сытных блюд
Завтрак: банановые панкейки с греческим йогуртом
КБЖУ на 100 г
- Калории: 103 ккал.
- Белки: 5 г.
- Жиры: 3 г.
- Углеводы: 14 г.
Ингредиенты (две порции):
- банан — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- овсяные хлопья — 80 г;
- молоко — 80 мл;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- корица — щепотка;
- соль — щепотка;
- растительное масло для жарки.
Для подачи:
- греческий йогурт — 120 г;
- ягоды — 80-100 г;
- мёд — по вкусу.
Для приготовления вам понадобится блендер.
Способ приготовления
- Измельчите овсяные хлопья блендером в грубую муку. Очистите банан и разделите мякоть на небольшие кусочки.
- Тщательно промойте и обсушите ягоды. Крупную клубнику нарежьте небольшими кубиками.
- Положите в чашу блендера или в глубокую миску банан, яйца, овсяную муку, молоко, разрыхлитель, корицу и щепотку соли.
- Измельчите смесь блендером или хорошо разомните вилкой до однородности. Тесто получится густым, но текучим: оно должно медленно сползать с ложки. При слишком плотной текстуре добавьте одну-две столовые ложки молока, при излишней жидкости подсыпьте немного овсяной муки.
- Оставьте массу на пять-семь минут.
- Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне и смажьте поверхность маслом.
- Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие круглые оладьи.
- Жарьте около полутора-двух минут с каждой стороны. Признак готовности — матовая поверхность панкейков и мелкие пузырьки по краям.
Внутри панкейки должны остаться мягкими. Разложите их стопкой по тарелкам, добавьте греческий йогурт и свежие ягоды. По желанию полейте небольшим количеством мёда.
Перекус: яичные маффины с сыром и овощами
КБЖУ на 100 г
- Калории: 128 ккал.
- Белки: 12 г.
- Жиры: 7 г.
- Углеводы: 1,5 г.
Ингредиенты (шесть маффинов):
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 60 мл;
- филе индейки или курицы — 120 г;
- сыр полутвёрдый — 60 г;
- сладкий перец — 1/2 шт.;
- шпинат свежий — 40 г;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло для смазывания формы.
Купите готовое филе или отварите сырое в подсоленной воде примерно 20 минут. Для приготовления понадобятся формы для кексов.
Способ приготовления
- Филе остудите и нарежьте небольшими кубиками.
- Сыр натрите на крупной тёрке. Помойте сладкий перец, очистите от семян и мелко порубите.
- Промойте шпинат, обсушите и измельчите. Смажьте форму для маффинов тонким слоем масла.
- Поставьте духовку разогреваться до 180°C.
- Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, соль и немного чёрного перца. Аккуратно взболтайте венчиком до однородности, не доводя до пышной пены.
- Положите в яичную основу нарезанную индейку или курицу, сладкий перец, шпинат и половину натёртого сыра. Перемешайте.
- Разлейте получившуюся массу по формам, заполняя их примерно на 3/4 объёма. Посыпьте заготовки оставшимся сыром.
- Запекайте в духовке 15-18 минут. Готовые кексы должны подняться, схватиться и остаться мягкими изнутри — проверить можно с помощью зубочистки.
Подавайте маффины тёплыми или полностью остывшими. Можно добавить в тарелку или в контейнер несколько ломтиков огурца, моркови и кусочки яблока.
Обед: рисовый боул с курицей, авокадо и овощами
КБЖУ на 100 г
- Калории: 160 ккал.
- Белки: 12 г.
- Жиры: 5 г.
- Углеводы: 17 г.
Ингредиенты (две порции):
- рис длиннозёрный — 140 г;
- филе курицы — 300 г;
- авокадо — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 80 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Тщательно промойте рис в холодной воде несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной. Обсушите куриное филе бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками или тонкими полосками.
- Помойте овощи. Нарежьте огурец кружочками или небольшими брусками. Почистите морковь и натрите на крупной терке.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте мякоть ломтиками. Слегка сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Откиньте кукурузу на сито и дайте жидкости полностью стечь.
- Переложите рис в кастрюлю, залейте водой в пропорции примерно 1:2 и доведите до кипения.
- Уменьшите нагрев и варите под крышкой до мягкости. После приготовления оставьте крупу под крышкой на пять минут, затем аккуратно разрыхлите вилкой.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и налейте оливковое масло. Выложите курицу и жарьте около пяти минут, периодически помешивая, пока мясо не покроется румяной корочкой.
- Добавьте соевый соус, немного чёрного перца и при необходимости щепотку соли. Перемешайте и готовьте ещё около минуты.
- Выложите порции риса в глубокие миски. Сверху распределите курицу, огурец, морковь, кукурузу и авокадо отдельными секторами.
Подавайте боул тёплым или комнатной температуры. При желании можно приготовить соус: смешайте густой натуральный йогурт с зеленью, добавьте немного оливкового масла, соли и лимонного сока.
Полдник: смузи с йогуртом, бананом, ягодами и арахисовой пастой
КБЖУ на 100 г
- Калории: 85 ккал.
- Белки: 5 г.
- Жиры: 3 г.
- Углеводы: 10 г.
Ингредиенты (две порции):
- греческий йогурт — 200 г;
- банан — 1 шт.;
- ягоды — 120 г;
- молоко — 120-150 мл;
- арахисовая паста — 1 ст. л.;
- семена чиа — 1 ч. л. по желанию.
Если вы используете в этом рецепте замороженные ягоды, то дайте им немного времени подтаять. Для приготовления вам понадобится блендер.
Способ приготовления
- Очистите банан и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
- Промойте и обсушите ягоды.
- Поместите в чашу блендера йогурт, банан, ягоды, арахисовую пасту и молоко. Измельчите до однородности.
- Если напиток получился слишком густой, добавьте немного молока и перемешайте.
- По желанию насыпьте семена чиа и оставьте на пару минут, чтобы они набухли.
Разлейте смузи по стаканам и подавайте сразу после приготовления.
Ужин: паста с куриными тефтелями
КБЖУ на 100 г
- Калории: 160 ккал.
- Белки: 10 г.
- Жиры: 4 г.
- Углеводы: 19 г.
Ингредиенты (три порции):
Для тефтелей:
- куриный фарш — 450 г;
- лук — 1/2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- овсяные хлопья или панировочные сухари — 3 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Для соуса:
- томатное пюре — 400 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сахар — щепотка;
- соль — по вкусу.
Для гарнира:
- паста короткая — 220 г;
- сыр пармезан — по желанию.
Если вы используете в этом рецепте овсяные хлопья, то слегка измельчите их блендером или ножом, чтобы текстура тефтелей получилась более нежной.
Способ приготовления
- Очистите лук и чеснок, мелко порубите.
- Смешайте в небольшой миске хлопья или панировочные сухари с молоком и оставьте на три-пять минут для набухания.
- Подготовьте кастрюлю для варки пасты, сковороду или сотейник для соуса.
- Соедините в большой миске куриный фарш, лук, чеснок, яйцо, размоченные хлопья, соль и немного чёрного перца.
- Перемешайте массу рукой или лопаткой до однородности. Смочите руки водой и сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех.
- Разогрейте в сковороде немного масла. Выложите тефтели и обжаривайте три-пять минут, аккуратно переворачивая, чтобы они слегка подрумянились. До готовности доводить их на этом этапе не нужно.
- Добавьте измельчённый чеснок, влейте томатное пюре, посолите. Если соус слишком кислый, то всыпьте щепотку сахара.
- Аккуратно перемешайте, уменьшите нагрев и тушите тефтели в соусе 12-15 минут.
- Параллельно отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Точное время варки указано на упаковке.
Выложите макароны на тарелку, сверху добавьте тефтели с томатным соусом. По желанию посыпьте тёртым пармезаном.
Такое меню универсально подойдёт для насыщенных дней как взрослым, так и детям. Юным домочадцам точно захочется попробовать яркие, разнообразные и аппетитные блюда с ягодами, мёдом и орехами.