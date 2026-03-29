Эксперт объяснил, как выбрать шампиньоны

Шампиньоны нужно правильно выбрать перед покупкой, а затем еще и правильно хранить. В целом же это очень полезные грибы.

«Грибы должны быть твёрдыми и упругими. Шампиньоны могут быть белыми, светло-серыми и розоватыми. Если гриб тёмный, чаще всего это говорит о его несвежести, такие шампиньоны лучше не покупать», – рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Кроме того, о неправильном способе хранения гриба может свидетельствовать влажная, липкая и скользкая шляпка.