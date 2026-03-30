Семь лучших рецептов творожной пасхи

Пасха — один из главных православных праздников, который традиционно собирает всю семью за одним столом. Это светлый и уютный день, связанный с Воскресением Христовым, обновлением и теплом домашнего общения. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. Исторически Пасха завершает Великий пост — период ограничений и сдержанности. Именно поэтому праздничный стол в этот день всегда особенно щедрый: после долгого воздержания он буквально должен ломиться от вкусных и сытных блюд.

Традиционно на пасхальном столе обязательно присутствуют куличи, крашеные яйца и творожная пасха — символы праздника, которые готовят почти в каждой семье. У каждой хозяйки есть свои проверенные рецепты, но при этом всегда хочется попробовать что-то новое и при этом не ошибиться. В нашей подборке — 7 простых и понятных рецептов творожной пасхи, которые легко приготовить дома и которые точно получатся с первого раза.

Классическая творожная пасха

Ингредиенты

Творог (жирный, 9%) — 500 г.

Сметана — 100 г.

Сливочное масло — 100 г.

Сахар — 100 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Изюм — 50 г.

Приготовление

Творог обязательно протрите через сито или пробейте блендером — масса должна стать гладкой, без крупинок. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешайте его с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте до однородности. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите и вмешайте в массу.

Форму для пасхи застелите влажной марлей (в 2 слоя), выложите массу, аккуратно утрамбовывая. Сверху накройте краями марли, поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 10-12 часов. Перед подачей аккуратно переверните и снимите марлю.

Шоколадная пасха с орехами

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Темный шоколад — 100 г.

Сливки (20-30%) — 100 мл.

Сахар — 80 г.

Грецкие орехи — 50 г.

Приготовление

Шоколад поломайте на кусочки, залейте сливками и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, помешивая. Остудите до теплого состояния (не горячего!). Творог протрите через сито. Добавьте сахар и перемешайте. Влейте шоколадную массу и тщательно перемешайте до равномерного цвета. Орехи чуть-чуть подсушите на сковороде, измельчите и добавьте в смесь. Переложите массу в форму с марлей, как в первом рецепте, поставьте под пресс и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

Пасха с цукатами и миндалем

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Сливочное масло — 120 г.

Сахарная пудра — 100 г.

Цукаты — 70 г.

Миндаль — 50 г.

Приготовление

Мягкое масло взбейте с сахарной пудрой до пышной светлой массы. Творог протрите через сито и добавьте к маслу, тщательно перемешайте. Миндаль залейте кипятком на 5-10 минут, снимите кожицу и мелко нарежьте. Цукаты нарежьте небольшими кусочками. Добавьте орехи и цукаты в творожную массу, перемешайте. Переложите в форму с марлей, слегка утрамбуйте, накройте и поставьте под пресс в холодильник на 10 часов.

Запеченная пасха

Ингредиенты

Творог — 600 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г.

Сметана — 150 г.

Ваниль — по вкусу.

Приготовление

Творог протрите через сито или взбейте блендером, чтобы он стал гладким и однородным. Яйца взбейте с сахаром до легкой пены. Соедините яйца с творогом, добавьте сметану и ваниль, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите массу, разровняйте. Запекайте в разогретой духовке при 180°C около 40-50 минут до легкой золотистой корочки. Важно: середина может оставаться слегка мягкой — это нормально. Полностью остудите перед подачей, затем уберите в холодильник на 2-3 часа.

Кокосовая пасха

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Кокосовая стружка — 80 г.

Сгущенное молоко — 150 г.

Сливочное масло — 100 г.

Приготовление

Масло заранее размягчите. Творог сделайте максимально гладким с помощью сита или блендера. Смешайте творог, масло и сгущенное молоко до однородной кремовой массы. Добавьте кокосовую стружку и хорошо перемешайте. Попробуйте: если недостаточно сладко можно добавить немного сахарной пудры. Переложите массу в форму с марлей, поставьте под пресс и уберите в холодильник на ночь.

Пасха с ягодным соусом

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Сливки (жирные) — 100 мл.

Сахар — 100 г.

Ягоды — 150 г.

Приготовление

Творог измельчите до кремовой текстуры. Сливки взбейте отдельно до мягких пиков (не до масла!). Аккуратно соедините сливки с творогом и сахаром. Ягоды измельчите блендером, при желании протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В форму с марлей выкладывайте слоями: творожная масса, ягодный слой, снова творог. Слегка утрамбуйте, накройте и уберите в холодильник на 6-8 часов.

Медовая пасха с сухофруктами

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Мед — 120 г.

Сливочное масло — 100 г.

Сухофрукты — 100 г.

Приготовление

Сухофрукты залейте горячей водой на 10-15 минут, затем обсушите и нарежьте. Творог протрите через сито или пробейте блендером до гладкой текстуры. Смешайте его с мягким маслом и медом до однородной массы. Добавьте сухофрукты, равномерно распределите. Переложите массу в форму с марлей, поставьте под пресс и уберите в холодильник минимум на 8-10 часов.