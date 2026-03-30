Семь лучших рецептов творожной пасхи, которые получатся с первого раза
Пасха — один из главных православных праздников, который традиционно собирает всю семью за одним столом. Это светлый и уютный день, связанный с Воскресением Христовым, обновлением и теплом домашнего общения. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. Исторически Пасха завершает Великий пост — период ограничений и сдержанности. Именно поэтому праздничный стол в этот день всегда особенно щедрый: после долгого воздержания он буквально должен ломиться от вкусных и сытных блюд.
Традиционно на пасхальном столе обязательно присутствуют куличи, крашеные яйца и творожная пасха — символы праздника, которые готовят почти в каждой семье. У каждой хозяйки есть свои проверенные рецепты, но при этом всегда хочется попробовать что-то новое и при этом не ошибиться. В нашей подборке — 7 простых и понятных рецептов творожной пасхи, которые легко приготовить дома и которые точно получатся с первого раза.
Классическая творожная пасха
Ингредиенты
- Творог (жирный, 9%) — 500 г.
- Сметана — 100 г.
- Сливочное масло — 100 г.
- Сахар — 100 г.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Изюм — 50 г.
Приготовление
Творог обязательно протрите через сито или пробейте блендером — масса должна стать гладкой, без крупинок. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешайте его с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте до однородности. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите и вмешайте в массу.
Форму для пасхи застелите влажной марлей (в 2 слоя), выложите массу, аккуратно утрамбовывая. Сверху накройте краями марли, поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 10-12 часов. Перед подачей аккуратно переверните и снимите марлю.
Шоколадная пасха с орехами
Ингредиенты
- Творог — 500 г.
- Темный шоколад — 100 г.
- Сливки (20-30%) — 100 мл.
- Сахар — 80 г.
- Грецкие орехи — 50 г.
Приготовление
Шоколад поломайте на кусочки, залейте сливками и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, помешивая. Остудите до теплого состояния (не горячего!). Творог протрите через сито. Добавьте сахар и перемешайте. Влейте шоколадную массу и тщательно перемешайте до равномерного цвета. Орехи чуть-чуть подсушите на сковороде, измельчите и добавьте в смесь. Переложите массу в форму с марлей, как в первом рецепте, поставьте под пресс и уберите в холодильник минимум на 8 часов.
Пасха с цукатами и миндалем
Ингредиенты
- Творог — 500 г.
- Сливочное масло — 120 г.
- Сахарная пудра — 100 г.
- Цукаты — 70 г.
- Миндаль — 50 г.
Приготовление
Мягкое масло взбейте с сахарной пудрой до пышной светлой массы. Творог протрите через сито и добавьте к маслу, тщательно перемешайте. Миндаль залейте кипятком на 5-10 минут, снимите кожицу и мелко нарежьте. Цукаты нарежьте небольшими кусочками. Добавьте орехи и цукаты в творожную массу, перемешайте. Переложите в форму с марлей, слегка утрамбуйте, накройте и поставьте под пресс в холодильник на 10 часов.
Запеченная пасха
Ингредиенты
- Творог — 600 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 120 г.
- Сметана — 150 г.
- Ваниль — по вкусу.
Приготовление
Творог протрите через сито или взбейте блендером, чтобы он стал гладким и однородным. Яйца взбейте с сахаром до легкой пены. Соедините яйца с творогом, добавьте сметану и ваниль, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите массу, разровняйте. Запекайте в разогретой духовке при 180°C около 40-50 минут до легкой золотистой корочки. Важно: середина может оставаться слегка мягкой — это нормально. Полностью остудите перед подачей, затем уберите в холодильник на 2-3 часа.
Кокосовая пасха
Ингредиенты
- Творог — 500 г.
- Кокосовая стружка — 80 г.
- Сгущенное молоко — 150 г.
- Сливочное масло — 100 г.
Приготовление
Масло заранее размягчите. Творог сделайте максимально гладким с помощью сита или блендера. Смешайте творог, масло и сгущенное молоко до однородной кремовой массы. Добавьте кокосовую стружку и хорошо перемешайте. Попробуйте: если недостаточно сладко можно добавить немного сахарной пудры. Переложите массу в форму с марлей, поставьте под пресс и уберите в холодильник на ночь.
Пасха с ягодным соусом
Ингредиенты
- Творог — 500 г.
- Сливки (жирные) — 100 мл.
- Сахар — 100 г.
- Ягоды — 150 г.
Приготовление
Творог измельчите до кремовой текстуры. Сливки взбейте отдельно до мягких пиков (не до масла!). Аккуратно соедините сливки с творогом и сахаром. Ягоды измельчите блендером, при желании протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В форму с марлей выкладывайте слоями: творожная масса, ягодный слой, снова творог. Слегка утрамбуйте, накройте и уберите в холодильник на 6-8 часов.
Медовая пасха с сухофруктами
Ингредиенты
- Творог — 500 г.
- Мед — 120 г.
- Сливочное масло — 100 г.
- Сухофрукты — 100 г.
Приготовление
Сухофрукты залейте горячей водой на 10-15 минут, затем обсушите и нарежьте. Творог протрите через сито или пробейте блендером до гладкой текстуры. Смешайте его с мягким маслом и медом до однородной массы. Добавьте сухофрукты, равномерно распределите. Переложите массу в форму с марлей, поставьте под пресс и уберите в холодильник минимум на 8-10 часов.