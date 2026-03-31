Ученые развенчали пять популярных мифов о растворимом кофе

1 апреля 1938 года в Швейцарии впервые представили растворимый кофе — продукт, который сегодня занимает более половины рынка. Несмотря на популярность, вокруг него до сих пор существует множество мифов. О том, какие из них не соответствуют действительности, рассказали «Газете.Ru» ученые Пермского Политеха.

Один из самых распространенных мифов — в растворимом кофе якобы почти нет кофеина. Однако это не так.

«В стандартной чашке растворимого кофе объемом 150 мл содержится 60–65 мг кофеина. Это немного меньше, чем в эспрессо или фильтр-кофе, но разница не критична», — объяснил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Еще одно распространенное заблуждение — что растворимый кофе делают из «химии» и отходов. На самом деле его производят из обычных кофейных зерен. При этом эксперт подчеркнул, что на рынке встречается и низкокачественная продукция, поэтому важно обращать внимание на состав.

«Миф о «тотальной химии» — преувеличение. Качественный растворимый кофе получают из обжаренных зерен, которые заваривают, а затем высушивают — либо горячим воздухом, либо методом сублимации», — отметил ученый.

Растворимый кофе часто считают более вредным для желудка, чем молотый, однако и это не совсем верно.

«У растворимого кофе кислотность ниже, чем у молотого, поэтому многие люди переносят его легче. Но любой кофе стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит пить натощак», — рассказал Никита Фаустов.

Еще один популярный страх связан с акриламидом — веществом, которое образуется при обжарке и считается потенциально канцерогенным.

«Да, в растворимом кофе его больше, чем в свежесваренном. Но чтобы концентрация стала опасной, нужно выпивать 7–8 чашек в день. При умеренном потреблении риск для здоровья минимален», — пояснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Также существует мнение, что растворимый кофе не содержит полезных веществ. Однако и это не соответствует действительности.

«Растворимый кофе содержит антиоксиданты — фенольные соединения и флавоноиды. Их количество зависит от технологии производства и сырья», — уточнил Никита Фаустов.

Эксперты заключили, что растворимый кофе нельзя считать ни вредным продуктом, ни «пустым» напитком. При умеренном употреблении и выборе качественного продукта он может быть частью рациона без негативных последствий для здоровья.

