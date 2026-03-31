Котлеты «Птичье молоко»: простой способ превратить сухую грудку в нежное блюдо

Забытый вкус сухой куриной грудки останется в прошлом: есть один «секретный» способ превратить обычный ужин в кулинарный шедевр. Котлеты «Птичье молоко» — это не просто еда, а настоящее гастрономическое облако, невероятно нежное и буквально тающее во рту. Попробуете раз — и другой рецепт уже вряд ли понадобится.

Что нужно: куриный фарш — 900 грамм, одна луковица, одно яйцо, четыре ломтика батона, чайная ложка соли, черный перец по вкусу, три столовые ложки майонеза или сметаны. Для подливы — 200 мл сметаны или сливок, уточняет Наталья Калнина в своем блоге.

Готовится просто. Сначала залейте батон водой, пусть размокнет. Мясо лучше брать с тушки: отделите окорочка и грудку, снимите мясо с костей. Дальше добавляете яйцо, соль, перец, майонез или сметану. Хорошенько вымешиваете ложкой — и фарш готов.

Разогреваете сковороду с растительным маслом. Выкладываете фарш столовой ложкой, придаете форму и обжариваете с двух сторон. Не нужно доводить до полной готовности — достаточно подрумянить, примерно по минуте с каждой стороны. Так обжариваете все котлеты.

Дальше самое главное. Берете глубокую сковороду или вок, выкладываете туда котлеты, заливаете сметаной или сливками. Тушите на медленном огне 15 минут. Пока они томятся, можно сварить гарнир.

Котлеты получаются нежные, сочные, мягкие. С подливой они вообще хороши — пальчики оближешь.