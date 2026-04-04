Золотой рецепт засолки: как приготовить идеальное пряное сало

Сытное и калорийное сало дает энергию, легко усваивается и просто поднимает настроение. Рецептов засолки полно. Многие, конечно, сало не любят, но если есть его по чуть-чуть, оно даже полезно. Только важно как именно: самые полезные варианты — соленое, маринованное, копченое. А вот жареные шкварки с картошкой или вареное сало — это уже просто лишние калории, потому что при высокой температуре все активные вещества разрушаются.

Теперь конкретный рецепт: соленое сало по-домашнему с чесноком и аджикой. Любите, чтобы сало было с чесночным ароматом и с перчинкой? Для засолки лучше брать толстый кусок, советует канал «Будьте здоровы».

Ингредиенты: 500 г свежего сала, магазинная острая аджика (кавказская или грузинская) — банка, но понадобится всего 3-4 ложки, одна головка чеснока, 1-2 столовые ложки соли, 3-4 лавровых листа. С точным количеством тут сложно, все зависит от самого сала.

Готовим так. Нарезаем сало кусочками примерно 6-8 на 10-15 см. Чеснок режем пластинками толщиной 2-3 мм. Теперь шпигуем: острым ножом делаем проколы со всех сторон куска, через каждые 3-5 см, и в каждый вставляем ломтик чеснока. Потом обмазываем каждый кусок аджикой со всех сторон и сверху посыпаем солью. Много не надо, аджика сама по себе соленая. Солите примерно как картошку перед жаркой, может, чуть больше. Складываем куски в кастрюлю, перекладываем разломанными лавровыми листьями и оставшимся чесноком. Оставляем прямо на кухне при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы сало пропиталось. Потом перекладываем в пакет и в морозилку. Через сутки, когда застынет, можно есть. Нарезаете тонкими ломтиками, кладете на кусочек хлеба — и кайф. А если еще и соленый огурчик сверху положить, то вообще отличный перекус на даче, на природе или просто под закуску.