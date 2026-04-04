Никакой химии: делаем сливочное мороженое дома

В магазинах в последнее время появилось очень много некачественной продукции с добавлением разной химозы и растительных ингредиентов. Мороженое, к сожалению, не исключение. Но нежнейшее натуральное лакомство легко и быстро можно приготовить дома.

Шеф-повар Алиса Полунина в своем блоге поделилась пошаговой инструкцией простого сливочного мороженого. Что берем: 300 мл свежих жирных сливок (не меньше 33%), 100 г сахара, три яичных желтка, чайную ложку ванильного экстракта и маленькую щепотку соли. Понадобятся миксер, кастрюля, морозилка и лопаточка для перемешивания.

Сначала готовим основу. Отделяем желтки от белков, белки пока убираем в сторону. В миске взбиваем миксером желтки с сахаром до пышной однородной массы. Добавляем туда ванильный экстракт и соль, взбиваем еще примерно минуту. Теперь делаем заварной крем. Нагреваем сливки в кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая. Они должны стать горячими, но не кипеть. Тонкой струйкой вливаем эти сливки во взбитые желтки и при этом все время мешаем венчиком. Потом переливаем всю смесь обратно в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Постоянно мешаем, чтобы масса чуть загустела и не взялась комками. Главное — не перегреть. Как только смесь загустела и начала покрываться пленочкой, снимаем с огня и даем остыть при комнатной температуре примерно час.

Дальше самое интересное — заморозка. Остывшую основу переливаем в пластиковый контейнер с крышкой или в специальные формочки и убираем в морозилку минимум на четыре часа. Каждые полчаса-час достаем и аккуратно перемешиваем — так не образуются крупные льдинки, и консистенция будет гладкой. Перед подачей достаньте мороженое из морозилки минут за десять, чтобы оно стало чуть мягче и легче набиралось ложкой.