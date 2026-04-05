Когда длинные сроки годности готовой еды безопасны

Срок годности — один из главных ориентиров для покупателя. Часто у готовой еды сроки годности дольше, чем у обычной кулинарии из магазина, потому что ее упаковывают так, чтобы избежать контакта с кислородом. Такая защитная атмосфера внутри упаковки играет ключевую роль в длительности срока годности, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

Дело в том, что кулинария из магазина часто готовится прямо в день продажи и хранится просто в холодильной камере. В таких условиях из-за контакта с кислородом в ней быстро размножаются бактерии. Срок годности такой еды гораздо меньше, чем у готовых блюд, которые продаются уже в специализированных упаковках.

«Ключевую роль играет защитная атмосфера внутри упаковки. Для готовых блюд чаще используется газомодифицированная среда, реже — вакуум. Это принципиально важно: именно кислород запускает рост большинства бактерий. При упаковке в газомодифицированную среду воздух замещается специальной газовой смесью — обычно сочетанием азота и углекислого газа, которые подавляют микробную активность. Это позволяет сохранить свежесть, качество и вкусовые свойства блюда без добавления консервантов», — объяснила Крупская.

Большинство крупных производителей уже давно внедрили газомодифицированную упаковку. Если блюдо произведено на промышленной фабрике-кухне и упаковано таким способом, срок его годности может достигать от нескольких дней до двух недель — и это нормальная практика.