Рецепт свеклы по-кремлевски

Скучная вареная свекла с запахом сырости — это не про кремлевские столовые. Там готовили иначе. Этот гарнир подавали к котлетам Пожарским или просто на черном хлебе. Секрет блюда — в технологии карамелизации. Рецепт нашли в старых сборниках диетического питания для санаториев, где отдыхала и лечилась советская элита. Это не салат, а настоящая свекольная икра. По вкусу она напоминает изысканный мармелад, но с пикантной ноткой.

© Freepik

Главная ошибка — варить свеклу для этого блюда. Не надо варить. Свекла должна быть сырой и натертой. При тушении она пропитывается маслом и собственным соком, сохраняя максимум вкуса и цвета, отмечает канал «Советы от ШефМаг».

Ингредиенты: 500 граммов сырой свеклы (это две крупные штуки), одна крупная луковица, столовая ложка томатной пасты (или два свежих помидора без кожицы), столовая ложка лимонного сока (или уксус 6%), чайная ложка сахара для баланса, две столовых ложки растительного масла, 30 граммов сливочного масла (это секретный ингредиент) и два зубчика чеснока. Время приготовления — 40 минут.

Сначала чистят и натирают сырую свеклу на крупной терке. Лук режут мельчайшим кубиком. Чем мельче лук, тем лучше он растворится в соусе.

На растительном масле пассеруют лук до прозрачности. Не дают ему пригореть. Добавляют томатную пасту и прогревают минуту, чтобы ушла кислота.

Затем выкладывают к луку свеклу. Сразу добавляют лимонный сок (или уксус) и сахар. Перемешивают, вливают 50 мл кипятка, накрывают крышкой и тушат на минимальном огне 30-40 минут. Свекла должна стать мягкой, но сохранить небольшую упругость.

Когда жидкость почти выпарилась, добавляют соль, перец, рубленый чеснок и кусочек сливочного масла. Перемешивают и снимают с огня. Дают настояться под крышкой 10 минут. Сливочное масло добавляют в самом конце — оно «затягивает» соус, делая его бархатистым.

Блюдо вкусно и горячим в качестве гарнира, и холодным как закуска. Некоторые добавляют сюда чернослив и грецкие орехи — вопрос, улучшает ли это блюдо или превращает его в десерт, каждый решает сам.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как приготовить нежный и сочный салат «Лидер» с копченой курицей и свеклой. Для начала нужно отварить овощи и яйца.