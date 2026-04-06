Россиянам рассказали, как выбрать безопасный краситель для яиц на Пасху

В преддверии Пасхи многие красят яйца готовыми наборами или подручными средствами, не задумываясь о составе красителей. Однако скорлупа не является полностью герметичной, и через поры или микротрещины вещества могут проникать внутрь. Как объяснил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Никита Фаустов, неправильный выбор пигмента может привести к аллергии, интоксикации и другим проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Главную опасность представляют непищевые и некоторые синтетические красители. В частности, так называемая «саутгемптонская шестерка» — Е102, Е104, Е110, Е122, Е124 и Е129 — может вызывать гиперактивность у детей, аллергические реакции и потенциально связана с повышенными рисками для здоровья. Особенно опасно их использование при нагревании, когда они могут распадаться на вредные соединения.

При этом не все синтетические пигменты одинаково вредны. Относительно безопасными считаются, например, Е132, Е133, Е142, Е151 и каротиноиды (Е160) — при отсутствии индивидуальной непереносимости. Но даже в этом случае важно соблюдать дозировку и учитывать, что в праздничные дни яйца едят чаще обычного.

Натуральные красители — более безопасная альтернатива. Луковая шелуха, свекла, куркума и краснокочанная капуста не только окрашивают яйца, но и содержат антиоксиданты. Однако и здесь есть нюансы: например, кармин (Е120), получаемый из насекомых, может вызывать тяжелые аллергические реакции, а плохо обработанная шелуха — содержать пестициды или плесень.

Эксперт подчеркнул: пометка «гипоаллергенно» не гарантирует безопасность. Важно внимательно читать состав и избегать продуктов с потенциальными аллергенами или неясным происхождением.

Отдельное внимание стоит уделить популярным «лайфхакам» из соцсетей. Использование пены для бритья, лака для ногтей, акриловых красок или маркеров недопустимо. Эти вещества содержат токсичные компоненты — растворители, формальдегид, тяжелые металлы — которые могут проникать внутрь яйца и вызывать отравление.

Даже при использовании безопасных красителей можно допустить ошибки. Среди них — избыток уксуса (он делает скорлупу более проницаемой), окрашивание треснувших яиц и использование неподходящей посуды, способной вступать в реакцию с раствором.

Самый надежный вариант — натуральные красители при соблюдении технологии: тщательно промытое сырье, правильные пропорции и время варки. Яйца перед окрашиванием следует вымыть, довести до комнатной температуры и проверять на целостность.

Если используются покупные наборы, лучше выбирать сертифицированные пищевые красители с прозрачным составом и без опасных добавок.

В итоге главный принцип простой: чем понятнее состав и аккуратнее процесс, тем безопаснее пасхальные яйца.