Творожная пасха — это не только вкусное, но и символическое блюдо, которое занимает важное место на праздничном столе. Она символизирует Гроб Господень и радость Воскресения, а ее форма в виде усеченной пирамиды напоминает о вечной жизни. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова три рецепта творожной пасхи.

Классический рецепт

Вам понадобятся:

500 граммов жирного творога;150 граммов сахара;150 граммов сливочного масла; два яйца;150 граммов сметаны;150 граммов изюма;10 граммов ванильного сахара;щепотка соли.

Способ приготовления

По словам шеф-повара, классический рецепт творожной пасхи знаком многим хозяйкам:

В первую очередь нужно подготовить творог. Его нужно протереть через сито или взбить блендером до однородной консистенции. Это придаст пасхе нежную текстуру.Далее в отдельной емкости необходимо взбить яйца с белым и ванильным сахаром и щепоткой соли до образования пышной массы.Затем добавить размягченное сливочное масло и сметану, тщательно перемешать.Соединить творожную массу с яично-сахарной смесью и перемешать до однородности.После нужно промыть изюм, обсушить его и добавить в творожную массу. Можно добавить цукаты или орехи по вкусу.

Чтобы сформировать пасху, шеф-повар порекомендовал положить марлю, которая сложена в несколько слоев, в пасочницу или другую форму, а после:

Выложить творожную массу в форму и тщательно ее утрамбовать.Закрыть краями марли и поставить сверху груз.Убрать пасху в холодильник на 12–24 часа. Это позволит стечь лишней жидкости, и пасха будет более плотной консистенции.

— При подаче на стол аккуратно извлеките пасху из формы и украсьте по вашему вкусу. Например, можно использовать изюм, цукаты или орехи, — предложил Логинов.

Пасха с печеньем и вареной сгущенкой

Вам понадобятся:

один килограмм творога;одна банка вареной сгущенки;200 миллилитров сливок;100 граммов цукатов;100 граммов грецких орехов;200 граммов печенья.

Способ приготовления:

Творог нужно предварительно отжать под гнетом примерно шесть часов, чтобы удалить из него лишнюю жидкость.Грецкие орехи слегка поджарить на сковородке и измельчить.Печенье также нужно измельчить и смешать с орехами.Протереть творог и добавить в него вареную сгущенку.Взбить сливки, нарезать цукаты и добавить к творожной массе, перемешать ее.Потом полученную массу нужно выложить в пасочницу, которая застелена марлей, утрамбовать, сверху посыпать орехами и печеньем.Убрать в холодильник на 24–48 часов под гнет.

— Этот рецепт пасхи подарит ей насыщенный карамельный вкус, — отметил Логинов.

Слоеная пасха с вареньем

А этот рецепт творожной пасхи — настоящая находка для сладкоежек, подчеркнул шеф-повар. Пасха состоит из трех слоев, каждый из которых имеет свой вкус и аромат.

Ингредиенты

один килограмм творога;два стакана сметаны;половина пачки сливочного масла;три яйца;половина стакана сахара;по половине стакана трех разных видов варенья по вкусу.

Способ приготовления

Творог нужно протереть через сито или взбить блендером.Затем смешать его со сметаной, яйцами, сахаром и размягченным сливочным маслом до однородной консистенции.Разделить творожную массу на три части и в каждую добавить один вид процеженного варенья, тщательно перемешать.Пасочницу выстелить марлей и выложить слои поочередно: сначала нужно положить массу с одним вареньем, затем с другим, и завершить третьим слоем. Каждый слой нужно аккуратно утрамбовать.Закрыть пасочницу марлей, поставить под гнет и убрать в холодильник на пять часов.

— Главное при приготовлении любого варианта пасхи использовать только свежие и качественные продукты, — подчеркнул шеф-повар.

