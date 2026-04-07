Как правильно хранить пасхальный кулич

Кулич, изготовленный к Пасхе, можно хранить и не в холодильнике, но только если в нем нет крема, творога и сливок.

«Если это классический кулич без скоропортящихся начинок, его можно держать при комнатной температуре, но важно защитить от пересыхания: убрать в контейнер или плотно завернуть. Если в помещении жарко или влажно, лучше убрать в прохладное место или в холодильник, потому что при тепле выпечка быстрее портится и плесневеет», – рассказала РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Если в куличе есть влажные начинки, его стоит хранить в холодильнике. При комнатной температуре на столе он может быстро испортиться.