Как снизить калорийность кулича

Многих верующих беспокоит вопрос калорийности кулича — традиционной пасхальной выпечки. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как можно сделать кулич более полезным.

Чтобы снизить калорийность кулича, эксперт посоветовала добавлять меньше сахара в тесто, а также частично использовать сахарозаменители или яблочное пюре.

«Также можно уменьшить количество добавок в виде орехов, цукатов и использовать более диетические варианты глазури», — предложила Русакова.

Кроме того, кулич не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом или ожирением.

«Тем не менее, если человек не нарушает "дозу" 100–200 граммов и соблюдает правильный рацион во время оставшихся приемов пищи, вреда для здоровья от такой порции быть не должно», — рассказала диетолог.

