Пять простых рецептов с первой зеленью

Молодо-зелено: 5 интересных простых рецептов с первой зеленью
В ней много витамина С, фолатов, хлорофилла, антиоксидантов — всего того, что помогает организму проснуться после долгой зимы, начать работать в полную силу. Она поддерживает печень, улучшает отток желчи, помогает пищеварению.
Плюс у нее есть очень приятный бонус — она не перегружает. В отличие от тяжелой еды, зелень дает ощущение легкости, при этом насыщая микроэлементами. Прежде всего — калием, который помогает убирать лишнюю жидкость и поддерживает работу сердца, магнием — он важен для нервной системы и снижает напряжение, и кальцием, который участвует в обменных процессах и состоянии костей.
В молодой зелени также много железа, особенно в листьях одуванчика и шпинате, плюс цинк и марганец — они нужны для иммунитета и восстановления тканей. Отдельно стоит отметить серу и кремний: они не так часто упоминаются, но именно они влияют на состояние кожи, волос и соединительной ткани. Шеф-повар Руслан Миронов рассказал, что готовить из весенней зелени.
Салат с молодой зеленью, яйцом и горчичной заправкой
Ингредиенты
- Молодая зелень (одуванчик, щавель, шпинат) — 2 горсти.
- Яйца — 2 штуки.
- Огурец — 1 штука.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Зелень тщательно промыть и обсушить. Яйца отварить до состояния с мягким желтком и нарезать. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Смешать масло, горчицу и лимонный сок, добавить соль. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать и сразу подавать.
Зеленый суп с щавелем и одуванчиком
Ингредиенты
- Щавель — 1 пучок.
- Листья одуванчика — 1 горсть.
- Картофель — 2 штуки.
- Лук — 1 штука.
- Овощной бульон — 1 литр.
- Сметана — для подачи.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Картофель и лук нарезать и отварить в бульоне до мягкости. Добавить нарезанный щавель и одуванчик, варить еще 2-3 минуты. Посолить. Подавать со сметаной, сохраняя свежий, чуть кислый вкус зелени. Любителям протеина можно добавить в тарелку отварной курицы.
Теплый салат с зеленью и картофелем
Ингредиенты
- Картофель — 300 г.
- Зеленый лук — 1 пучок.
- Листья одуванчика — горсть.
- Сливочное масло — 20 г.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Картофель отварить до готовности. Пока он горячий, смешать с маслом, добавить нарезанный зеленый лук и зелень. Посолить и аккуратно перемешать. Подавать теплым — так вкус раскрывается лучше.
Паста с зеленым соусом из первой зелени
Ингредиенты
- Паста — 200 г.
- Микс зелени (петрушка, шпинат, одуванчик) — 1 стакан.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Орехи (по желанию) — горсть.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Пасту отварить до состояния аль денте. Зелень, чеснок и масло измельчить в блендере до соуса. Смешать с горячей пастой, добавить соль и, при желании, орехи. Подавать сразу.
Омлет с первой зеленью и мягким сыром
Ингредиенты
- Яйца — 3 штуки.
- Молодая зелень (укроп, шпинат, одуванчик) — горсть.
- Мягкий сыр — 50 г.
- Сливочное масло — 10 г.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Яйца взбить с солью. Зелень мелко нарезать. На сковороде растопить масло, влить яйца, добавить зелень и кусочки сыра. Готовить на среднем огне до мягкой текстуры. Подавать сразу, пока омлет остается нежным.