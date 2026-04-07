Пять простых рецептов с первой зеленью

В ней много витамина С, фолатов, хлорофилла, антиоксидантов — всего того, что помогает организму проснуться после долгой зимы, начать работать в полную силу. Она поддерживает печень, улучшает отток желчи, помогает пищеварению.

© Freepik

Плюс у нее есть очень приятный бонус — она не перегружает. В отличие от тяжелой еды, зелень дает ощущение легкости, при этом насыщая микроэлементами. Прежде всего — калием, который помогает убирать лишнюю жидкость и поддерживает работу сердца, магнием — он важен для нервной системы и снижает напряжение, и кальцием, который участвует в обменных процессах и состоянии костей.

В молодой зелени также много железа, особенно в листьях одуванчика и шпинате, плюс цинк и марганец — они нужны для иммунитета и восстановления тканей. Отдельно стоит отметить серу и кремний: они не так часто упоминаются, но именно они влияют на состояние кожи, волос и соединительной ткани. Шеф-повар Руслан Миронов рассказал, что готовить из весенней зелени.

Салат с молодой зеленью, яйцом и горчичной заправкой

Ингредиенты

Молодая зелень (одуванчик, щавель, шпинат) — 2 горсти.

Яйца — 2 штуки.

Огурец — 1 штука.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Зелень тщательно промыть и обсушить. Яйца отварить до состояния с мягким желтком и нарезать. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Смешать масло, горчицу и лимонный сок, добавить соль. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать и сразу подавать.

Зеленый суп с щавелем и одуванчиком

Ингредиенты

Щавель — 1 пучок.

Листья одуванчика — 1 горсть.

Картофель — 2 штуки.

Лук — 1 штука.

Овощной бульон — 1 литр.

Сметана — для подачи.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель и лук нарезать и отварить в бульоне до мягкости. Добавить нарезанный щавель и одуванчик, варить еще 2-3 минуты. Посолить. Подавать со сметаной, сохраняя свежий, чуть кислый вкус зелени. Любителям протеина можно добавить в тарелку отварной курицы.

Теплый салат с зеленью и картофелем

Ингредиенты

Картофель — 300 г.

Зеленый лук — 1 пучок.

Листья одуванчика — горсть.

Сливочное масло — 20 г.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварить до готовности. Пока он горячий, смешать с маслом, добавить нарезанный зеленый лук и зелень. Посолить и аккуратно перемешать. Подавать теплым — так вкус раскрывается лучше.

Паста с зеленым соусом из первой зелени

Ингредиенты

Паста — 200 г.

Микс зелени (петрушка, шпинат, одуванчик) — 1 стакан.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Орехи (по желанию) — горсть.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварить до состояния аль денте. Зелень, чеснок и масло измельчить в блендере до соуса. Смешать с горячей пастой, добавить соль и, при желании, орехи. Подавать сразу.

Омлет с первой зеленью и мягким сыром

Ингредиенты

Яйца — 3 штуки.

Молодая зелень (укроп, шпинат, одуванчик) — горсть.

Мягкий сыр — 50 г.

Сливочное масло — 10 г.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Яйца взбить с солью. Зелень мелко нарезать. На сковороде растопить масло, влить яйца, добавить зелень и кусочки сыра. Готовить на среднем огне до мягкой текстуры. Подавать сразу, пока омлет остается нежным.