Россиянам объяснили, как испечь идеальный кулич с первого раза

Для приготовления куличей стоит учитывать несколько лайфхаков для идеального теста. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар Роман Трусов.

«В рецептах кулича часто повторяются одни и те же советы, но на практике многие из них не дают заметного эффекта. Один из наиболее частых вопросов — как добиться мягкой, "волокнистой" текстуры кулича. Для этого в тесто стоит добавить немного растительного масла вместе со сливочным. На вкус это почти не влияет, но структура меняется: кулич получается намного мягче и дольше остается свежим», — рассказал он.

Шеф-повар добавил, что особенно надо проработать вопрос с подъемом теста.

«Во многих рецептах указывают точное время или количество часов, которые нужно подождать, чтобы тесто достаточно поднялось, однако здесь лучше всего ориентироваться на температуру помещения и само тесто. Если на кухне прохладно, то масса будет подниматься дольше, что является абсолютно нормальным процессом. Чтобы создать стабильное тепло, миску можно поставить в выключенную духовку рядом со стаканом горячей воды — это немного ускорит подъем массы. Важно дождаться, когда объем будущего кулича увеличится примерно вдвое», — высказался Трусов.

Эксперт объяснил, как понять, что кулич готов.

«Проверить шпажкой готовность текста безусловно отличный вариант, однако он может вызывать некоторые трудности у новичков. Еще один отличный способ — это слегка нажать на верх кулича. Готовая выпечка быстро возвращает форму, если же остается вмятина, значит, ей нужно еще немного времени в духовке», — заявил он.

Шеф-повар назвал идеальный рецепт кулича для новичка.

«Такой способ приготовления подойдет как и начинающим, так и тем, кто не хочет провести на кухне много времени — то, что нужно в современных реалиях и бешеном темпе рабочих будней. В этом рецепте нет сложных этапов, но результат получается стабильным. Тесто выходит мягким и ароматным, а вкус легко менять — достаточно пофантазировать с начинкой и добавить изюм, орехи или цукаты», — отметил эксперт.

Из ингредиентов перечислил: молоко, мука, яйца, сахар, сливочное масло, сухие дрожжи, ванилин, изюм и щепотка соли.

«В выпечке важна точность, особенно когда речь идет о муке. Даже небольшая разница в количестве может изменить текстуру теста. Поэтому многие ориентируются не на "на глаз", а используют кухонные весы. Так проще избежать случайных ошибок и получить более предсказуемый результат. Сначала готовят опару. В теплом молоке растворяют дрожжи, добавляют ложку сахара и немного муки. Смесь оставляют примерно на 15–20 минут — за это время на поверхности появляется легкая пенная "шапка". Это знак, что дрожжи начали работать. Важно не забывать: чем свежее дрожжи, тем лучше они будут работать, а упаковку с дрожжами лучше открывать непосредственно перед приготовлением», — рассказал Трусов.

Он заявил, что в опору добавляют яйца, оставшийся сахар, растопленное сливочное масло и щепотку соли.