Почему упаковка еды в вакуум дома не увеличивает срок хранения еды

Сегодня упаковать еду в вакуум можно и в домашних условиях, но она все равно будет храниться меньше готовых блюд из магазина, потому что дома невозможно соблюсти все условия процедуры, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«Дело в том, что на фабриках-кухнях используются свежие ингредиенты с минимальным временем хранения после производства, а также применяются специальные режимы тепловой обработки. Критически важна непрерывная холодовая цепь — система, при которой блюда на всех этапах производства и логистики содержатся при температуре от +2 до +6°C. Любое нарушение цепи резко сокращает срок годности, поэтому контроль здесь необходим, иначе блюда будут списаны. Не последнюю роль играют и высочайшие уровни санитарии и гигиены на таких предприятиях. Обратите внимание на то, проверено ли блюдо по какой-либо системе качества — ответственные производители не только указывают это, но и подробно рассказывают на своих сайтах, как устроены подобные системы», — объяснила специалист.

По словам эксперта, готовую еду нужно хранить в холодильнике и не оставлять при комнатной температуре дольше, чем на 30 минут. Даже самый качественный продукт можно испортить неправильным хранением дома.