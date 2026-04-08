Повар рассказал, сколько можно сэкономить на домашних куличах

Пасхальный десерт лучше печь самим. Приготовление кулича в домашних условиях поможет россиянам сэкономить около 50% средств по сравнению с покупкой готового пасхального хлеба в магазине. Об этом «Абзацу» рассказала повар Юлия Калинина.

По её словам, цены на качественные магазинные куличи стартуют от 400 рублей. При этом один домашний кулич, богатый на начинку и красиво украшенный, обойдётся примерно в 180 рублей.

Повар объяснила, что итоговая стоимость пасхального хлеба складывается из качества сливочного масла, количества ингредиентов (орехов, цукатов, изюма, сухофруктов, алкоголя), а также от вида глазури и украшений. Даже с учётом использования хороших продуктов домашняя выпечка всё равно будет дешевле покупной.